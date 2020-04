Beomlott az olajpiac, nincs hol tárolni a nyersanyagot

A fürdők, strandok jó nagy bajban vannak, és semmilyen mentőintézkedés nem vonatkozik rájuk.



Fürdővédelmi Akciótervvel rukkolt elő a Magyar Fürdőszövetség, mivel szinte a járvány első napjától elkerülik a vendégek létesítményeiket. A legtöbb fürdőt önkormányzati cég működteti, vagy éppen egyenesen az önkormányzat, így a gazdaságvédelmi csomagok szinte egyetlen pontja sem vonatkozik ezekre, írja a hvg.hu . Az önkormányzatoktól elvont pénz miatt a fenntartóik is nehéz helyzetbe sodródhatnak, így onnan sem számíthatnak pluszpénzre.

Az ágazatban 18 ezren dolgoznak, közel hetvenmilliárd forintos árbevétellel rendelkeznek. A 215 fürdőből csupán 10 működik tisztán magáncégként.

A Fürdőszövetség szerint a turizmusra szánt 600 milliárd forintból a szállodák és éttermek mellett joggal tartanak igényt a fürdők is, mivel a 70 százalék feletti forgalmat elérő vendéglátóhelyek mellett többnyire van egy fürdő is, így elég nyilvánvaló, hogy a vonzerőt éppen ezek jelentik. Éppen ezért a Fürdőszövetség az akciótervükben az elbocsátásokat elkerülendő azonnali és az újrainduláshoz szükséges intézkedéseket szeretnének elérni, például a szolgáltatásuk áfáját csökkentse öt százalékra a kormány, vagy ők is részt vehessenek különböző likviditási és hitelprogramokban. A szövetség azt szeretné elérni, hogy a gazdaságvédelmi programba a kormány építse be az akcióterv elemeit is.

Az új debreceni nagyerdei strand május végére tervezett megnyitását a járvány miatt elhalasztják, de amint a helyzet javul, azonnal megnyitják a létesítményt - közölte Iván Aurél, az önkormányzat sajtófőnöke. Tájékoztatása szerint az Aquaticum Debrecen Strand beruházási munkálatai jól haladnak. A komplexumban 5700 négyzetméter vízfelülettel 15 medencét építenek, 8 csúszdát helyeznek el, 12 méter magasan napozóteraszt alakítanak ki és külön "gyerekvilágot" hoznak létre. A hajdúszoboszlói Hungarospa fürdőkomplexum dolgozói jelenleg szabadságon vannak, április végén kezdődik meg a felkészülés a nyitásra - mondta Czeglédi Gyula polgármester az MTI-nek. Hozzátette: most dolgozzák ki azokat az óvintézkedéseket, amelyeket a nyitás után várhatóan bevezetnek. Ezek közé sorolta a fürdővendégek hőmérőzését a beléptetéskor, fertőtlenítőszerek kihelyezését, a belépők számának maximálását a fedett részlegekben, a termál- és élményfürdőben. Azt mondta, legkésőbb július 1-jén szeretnék megnyitni a hajdúszoboszlói strandot, de a legfontosabb szempontnak a fürdővendégek egészségbiztonságát tekintik. Balatonfüreden 150 millió forintból újulnak meg a strandok a 2017-ben megkezdett fejlesztési program részeként. "Május végére szeretnénk végezni az összes felújítással. Úgy készülünk, hogy június elején, közepén kinyithatjuk a város strandjait. Optimista vagyok, mindenesetre felkészülünk, amint az országos helyzet lehetővé teszi, megfelelő színvonalon tudjuk fogadni majd a vendégeket" - közölte Somogyi László, a városi strandokat üzemeltető Probio Zrt. vezérigazgatója a város honlapján. A tivadari tiszai szabadstrand júniustól üzemelne, megnyitása a szakhatóság engedélyeitől függ - mondta Danó Sándor polgármester az MTI-nek. Nyíregyházán valamennyi, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. fenntartásában lévő fürdő és a Fürdőház határozatlan ideig zárva tart, részlegeik nem vesznek fel új foglalásokat. A Gyulai Várfürdőben karbantartási és felújítási munkálatokat végeznek, zajlik a nagymedence takarítása, tisztítják a szűrőket, javítják a burkolatokat. A kupolás wellnessrészben ipari alpinisták festik, burkolják, csiszolják a tetőteret. Emellett a parkban - az Almásy-kastély egykori parkjában - növelik a zöldterületet. Kun Miklós ügyvezető igazgató a napokban a megyei lapnak azt mondta, "úgy készülünk, mintha a nyáron már érkezhetnének hozzánk a vendégek". A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdőben, valamint a gyomaendrődi Liget Gyógyfürdőben is előrehozott karbantartási munkálatokat végeznek, és bíznak a mielőbbi újranyitásban. A Tisza-tó fővárosának tartott Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre szerint még túl korai megmondani, hogy mikor nyitnak ki a város strandjai. Hozzátette: minden héten értékelik a járványügyi helyzetet és a kormány intézkedéseivel összhangban azonnal jelzik, ha lehetőség nyílik a korlátozások enyhítésére. A Kecskeméti Fürdő, valamint a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark megnyitásának lehetőségeit is a veszélyhelyzet befolyásolja, amit folyamatosan figyelemmel kísér az üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft. - mondta Székely Lilla kommunikációs és marketing osztályvezető az MTI-nek. A baranyai strandok üzemeltetői még nem döntöttek a nyitás időpontjáról. Többjük valószínűsítette, hogy május közepe felé határozhatják meg legkorábban ezt az időpontot, a szezon előkészítését illetően is éppen ezért a kivárások a jellemzőek. Komolyabb fejlesztés a harkányi fürdő szabadtéri medencéinél folyik.