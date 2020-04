Letartóztatták a tatabányai halálos verekedés gyanúsítottját

Hétrendbeli kifosztás miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség egy 56 éves helybeli férfi és egy 30 éves nő ellen, akik idősektől csalták ki az értékeiket.

A többszörösen büntetett előéletű, jelenleg csalás miatt börtönbüntetését töltő férfi 2015-ben férkőzött egy idős és beteg férfi bizalmába, akitől éveken keresztül, több alkalommal is pénzt kért kölcsön. Később a vádlott azzal is hitegette a sértettet, hogy egy szakorvos ismerőse segíteni tud a betegségein, s erre hivatkozva összesen több százezer forintot vett át tőle. Egy idő után az idős férfi rájött, hogy a vádlott átveri, megszakította vele a kapcsolatot, ám ekkor a vádlott menye férkőzött a bizalmába, aki egymillió forintot lopott el tőle. A vádlott „pénzváltós” csalásokat is elkövetett: megkérte a sértetteket, váltsanak fel neki egy nagyobb címletű bankjegyet, s míg a sértettek eleget tettek a kérésének, a férfi kifigyelte, hol tartják a pénzüket, és egy alkalmas pillanatban ellopta – akadt olyan áldozata, akitől 400 ezer forintot szerzett. Előfordult azonban, hogy valaki nem dőlt be az átverésnek, egy idős asszony nem volt hajlandó váltani, erre a vádlott egyszerűen belenyúlt a táskájába, s csak a nő határozottságán múlt, hogy nem sikerült kivennie a pénztárcát. Az ügyészség a vádiratban fegyházbüntetést indítványozott a férfival szemben, akinek, ha az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz, hat évre kell bevonulnia, míg menyére felfüggesztett börtönt kért a vádhatóság.