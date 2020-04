Időseken élősködött a kaposvári férfi és menye, vádat emeltek ellenük

A férfival szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabást indítványozták.

A Kaposvári Járási Ügyészség kifosztás miatt emelt vádat egy kaposvári férfival és nővel szemben, akik idős koruk miatt kiszolgáltatott emberektől csalták ki az értékeiket. Az ügyészség közleményében az áll: a vád szerint a többszörösen büntetett előéletű, jelenleg csalás miatt kiszabott börtönbüntetését töltő férfi 2015-ben egy idős és beteg férfi bizalmába férkőzött, akitől a visszafizetés szándéka nélkül éveken keresztül, többször pénzt kért kölcsön. Később azzal hitegette a sértettet, hogy egy szakorvos ismerőse segíteni tud a megbetegedésein, melyre hivatkozva többször pénzt is átvett a férfitől, akinek több százezer forint kárt okozott. Miután a sértett felismerte, hogy a vádlott csak átveri, megszakította vele a kapcsolatot, ekkor azonban a vádlott menye férkőzött a bizalmába, aki egymillió forintot lopott el az idős férfitől. A vádlott ezenkívül „pénzváltós” csalásokat is elkövetett, ilyenkor a sértetteket megkérte arra, hogy váltsanak fel neki egy nagyobb címletű bankjegyet. Majd mialatt a sértettek igyekeztek eleget tenni a kérésének, a vádlott kifigyelte, hogy hol tartják a pénzüket és az alkalmas pillanatban elvette azt. Volt olyan sértett, akitől ilyen módszerrel négyszázezer forintot zsákmányolt. A férfi olyannyira gátlástalanul követte el a bűncselekményeket, hogy az egyik esetben, amikor az idős asszony nem dőlt be a pénzváltós trükknek, egyszerűen belenyúlt a táskájába, és csak a sértett határozottságán múlt, hogy nem vitte el a pénztárcáját. Az ügyészség a férfival szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy az előkészítő ülésen tett beismerése esetén a bíróság hat évben állapítsa meg a fegyházbüntetés tartamát. Menyével szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványoztak.