„Ez csak átmeneti állapot” – Így őrizhető meg a lelki egyensúly a járvány idején

A biztonságérzet megingása, az aggasztó hírek hatására akár pánikba is lehet esni, ennek és túlzott szorongás, depresszió elkerülésében szakember tanácsai segítenek.

A koronavírus európai megjelenése után hazánkban is látszottak a jelei a bizonytalan helyzet okozta pániknak: sokan megrohamozták a boltokat, felvásárolták a tartós élelmiszereket, elfogytak a kézfertőtlenítők, az antibakteriális tisztítószerek, a szájmaszkok. „Mindez érthető, az ismeretlentől való félelemre adott természetes reakció, ahogy normális a járványra szorongással, álmatlansággal, rémálmokkal, étvágytalansággal vagy éppen falási rohamokkal is reagálni. Ilyen krízishelyzetben teljesen természetes az is, ha állandó feszültséget érzünk, gyakori dühkitöréseink vannak, szomorúak és lehangoltak vagyunk. Fontos azonban, hogy a lelki és mentális egyensúly megőrzésére is tudatosan odafigyeljünk, és ne adjuk át magunkat a negatív gondolatoknak” – hangsúlyozta Bolczár Szabolcs, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus-jelölt, a Budai Egészségközpont személyközpontú tanácsadója.

Fókuszáljunk a pozitívumokra

Bár egy súlyos járványidőszak közepén nem egyszerű feladat megtalálni az örömöt, mégis törekednünk kell arra, hogy az adott keretek között minél több pozitív élményt gyűjtsünk. Ha nem is találkozhatunk személyesen a családtagjainkkal és a barátainkkal, ne mondjunk le a társaságukról. Tartsuk a kapcsolatot telefonon, chaten, Skype-on, a lényeg, hogy támogassuk egymást és erősítsük az összetartozás érzését. A sportot és a kulturális élményeket sem kell hanyagolni: tornázzunk otthon és kövessünk online színházi vagy koncertközvetítéseket, nézzünk izgalmas filmeket és olvassunk érdekes könyveket. A WHO azt is ajánlja, próbáljunk meg minél többet a szabad levegőn tartózkodni, természetesen a korlátozás szabályait betartva, kerülve a másokkal történő érintkezést, így csökkentve a fertőzés kockázatát.

Kezeljük a stresszt

Van néhány otthon is alkalmazható módszer, amelyek segítségével kordában tarthatjuk a mindennapjainkat átható stresszt és szorongást. Válasszuk azt a technikát, amelyik számukra a legideálisabb: légzőgyakorlatokat, rendszeres meditációt vagy relaxációt, jógát vagy egyéb testmozgást, autogén tréninget, vagy bármi mást, amiről úgy érezzük, segít oldani a stresszt. Az interneten ezekhez egyre több segítséget találunk, a Facebookon számos online jóga- vagy meditációs csoporthoz csatlakozhatunk. Ha azonban úgy érezzük, önerőből nem tudunk megküzdeni a pszichés terhekkel, hívjunk fel egy lelkisegély-szolgálatot, ahol segítenek ezek kezelésében.

Szerezzük vissza a kontrollt

„Az egyik legnyomasztóbb dolog a jelenlegi helyzetben, hogy úgy érezzük, az események irányítása teljesen kicsúszott a kezünkből, nincs már befolyásunk a saját és szeretteink jövőjére. Más krízishelyzetekkel, például egy balesetből való felépüléssel vagy egy válással ellentétben a koronavírus esetében

nem látjuk a stresszhelyzet végét.

A mindennapi élet kisebb dolgaiban azonban visszaszerezhetjük az irányítást, amellyel csökkentjük a tehetetlenség- és szorongásérzést. Ha otthon sem engedjük el magunkat és nem ülünk egész nap pizsamában a számítógép előtt, ha folyamatosan ügyelünk a higiéniai és a társas érintkezésre vonatkozó szabályok betartására, azzal a lelki egészségünknek is jót teszünk” – emelte ki a szakember.

Alakítsuk ki az új rutinunkat

A szorongás és a pánik leküzdésének hatékony módja az önfegyelem, valamint a napi rutin kialakítása otthon is. Ha home office-ban látjuk el a munkánkat, szabjuk meg előre, mikor dolgozunk, mikor végzünk házimunkát, mikor játszunk a gyerekkel, mikor tartjuk a kapcsolatot a szeretteinkkel és mikor szórakozunk vagy sportolunk.

Csak hiteles forrásból

Egy ilyen súlyos helyzetben jellemzően azokban is felélénkül a híréhség, akik egyébként nem követik intenzíven a napi eseményeket. Bár fontos a jól informáltság, egy ilyen kiélezett helyzetben érdemes a szokásosnál is alaposabban ellenőrizni, honnan tájékozódunk, csak hiteles, ellenőrzött forrásokat kövessünk, és ne dőljünk be álhíroldalaknak. A pánik érzését az is fokozza, ha egyfolytában a híreken csüngünk, és percről percre követjük az új megbetegedések és az áldozatok számát. Amennyire lehet korlátozzuk tehát a hírfogyasztást és határozzuk el, hogy például csak napi 3-4 alkalommal nézünk rá a friss hírekre.

Ne feledjük: ez átmeneti állapot!

Bár néha úgy tűnik, a mostani helyzetnek soha nem lesz vége, a legfontosabb, hogy emlékeztessük magunkat arra, mindez csak átmeneti. Még nem tudjuk, hogy mikor, de az életünk vissza fog térni a megszokott kerékvágásba – ezt észben tartva sokkal könnyebb leküzdeni a negatív érzéseket.