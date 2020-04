Gáláns ajánlat formájában zsarolja Pécset a kormány

A sportolni vágyóknak szigorú előírásokat kell betartaniuk.

Több edzőterem is újra megnyílik a vidéki nagyvárosokban, a koronavírus-járvány miatt korlátozásokkal és folyamatos fertőtlenítés mellett. A sportolni vágyóknak szigorú előírásokat kell betartaniuk. Debrecenben a legtöbb fitnesz- és edzőterem március közepe óta zárva tart, de néhány helyen jelenleg is fogadják a vendégeket. A legtöbben májusra tervezik az újranyitást, ha a járványhelyzet azt lehetővé teszi. Van olyan klub, amelyik egyáltalán nem zárt be, bár a járványhelyzetre tekintettel a 2200 négyzetméteres fitneszteremben egyidejűleg csak húszan sportolhatnak. A napokban kinyitott egy másik edzőterem is, ahol ugyancsak húszan tartózkodhatnak egy időben. Itt a fertőtlenítőszer mellett gumikesztyűket és mosható védőmaszkokat is biztosítanak a vendégeknek - jelezte az üzemeltető. A debreceni Malomparkban lévő, március 17-e óta zárva tartó fitnesz- és konditerem jövő hétfőtől ismét fogadja a sportolni vágyókat - közölte az MTI-vel az intézmény tulajdonosa. Az egyik gyulai, az úgynevezett paradicsomi városrészben lévő fitneszterem április 27-én, egy hónapos kényszerszünet után újra megnyílik, de mint közösségi oldalukon írják, csak korlátozott létszámban - egyszerre legfeljebb 15-en - tartózkodhatnak bent, ezért előzetesen be kell jelentkezni, időpontot kell foglalni. Békéscsabán az egyik forgalmas úton lévő, belvárosi fitneszterem egyáltalán nem zárt be, mint írják, a kormányrendelet alapján az egyéni szabadidős sporttevékenység folytatható. Ám kötelezővé teszik, hogy az ott edzők használjanak váltóruhát és -cipőt, valamint edzőkesztyűt, belépéskor mossanak kezet és tartsanak egymástól legalább másfél méter távolságot - az öltözőkben is. A gépeket és az eszközöket pedig használat után a kihelyezett fertőtlenítőkkel meg kell tisztítani. Szegeden két fitneszterem is újranyitott, csaknem egy hónapos kényszerszünet után. Az üzemeltetők közösségi oldalukon leírták, hogy a termeket nyitás előtt fertőtlenítették, s ezt rendszeresen ismételni fogják. Bizonyos gépek használatára nincs lehetőség, hogy a sportolni vágyók tartani tudják egymástól a kétméteres távolságot, csoportos órákat pedig nem rendeznek. Csökkentett nyitva tartással üzemel Oroszlány legnagyobb edzőterme, ahol rendszeresen fertőtlenítenek. A beléptetést név bemondásával végzik, a bérleteket nem kell bemutatni és saját törülköző nélkül tilos belépni. Az otthonról dolgozók kiszolgálására bizonyos napokon déltől este hétig tartanak nyitva. Komárom-Esztergom megye nagyobb városaiban egyaránt találhatók fokozott fertőtlenítés mellett működő és bezárt fitnesztermek. Több létesítmény a kényszerű üzemszünet alatt követőinek a közösségi oldalán mutat be karanténban is végezhető gyakorlatokat, például két ásványvizes palackkal. Szolnokon több fitneszterem bezárt, de vannak, amelyek látogathatóak. A termeket saját felelősségre használhatják egészséges emberek a higiéniai szabályok, és a másfél-két méteres távolság betartása mellett. A termekben gyakoribb a takarítás, fertőtlenítés, és a látogatókat arra kérik, hogy használat előtt és után fertőtlenítsék az eszközöket. A fitnesztermekben fertőtlenítőket helyeztek ki. Sopronban a Lackner Kristóf utcai bevásárlóközpontban működő fitneszterem megkötésekkel várja vendégeit: távolságtartást kérnek és egyéni edzést. Kötelező a váltóruha és a saját törülköző használata, érkezéskor a kézmosás, és a kihelyezett fertőtlenítő rendszeresen használata. Használat után fertőtlenítővel le kell törölni a gépeket, emellett javasolják az edzőkesztyű használatát. A Győri úti bevásárlóközpontban működő fitneszstúdió újra megnyitott. A sportolni vágyóktól azt kérik, hogy ha gépeken edzenek, akkor saját törülközőt és olyan ruházatot viseljenek, amely nem hagyja szabadon a testet, használják rendszeresen a kihelyezett fertőtlenítőt és a gépeket is töröljék át vele használat után. Mosonmagyaróváron egy fitneszterem nyitott újra, korlátozásokkal, ez kizárólag napijeggyel használható. A női teremben egyszerre maximum tízen, a másik teremben pedig húszan lehetnek. Egy alkalommal másfél órát lehet edzeni. Itt előre meghatározott edzésidőket vezettek be, amelyekre jelentkezni kell. Egy eszközt egyszerre csak egy ember használhat, utána fertőtleníteni kell. Ajánlott az edzőkesztyű használata, kötelező a saját törülköző és a váltócipő használata. Győrben az egyik fitneszstúdió online, két csoportban tart edzéseket minden nap, térítési díj ellenében. Közösségi oldaluk szerint azért döntöttek a privát, zárt csoportos edzések mellett, mert így fent tudják tartani az edzőtermet és az edzők munkáját is. A videókat vagy előre elkészítik, vagy élőben lehet követni otthonról. Kapuváron egy személyi edző szintén online tart edzéseket, hetente három alkalommal, egy zárt Facebook-csoportban, emellett személyre szabott edzéstervet is összeállít. A gyakorlatokat eszközök nélkül lehet végezni. Nagykanizsán az elmúlt napokban két edző- és fitneszterem is újból megnyitott többhetes zárvatartás után. Közösségi oldalán az egyik esetében a látogatókra bízzák, hogy ismerjék az egészségügyi előírásokat, a másik ugyanakkor csökkentett nyitvatartási időben és maximált létszámban enged be embereket a falai közé, és folyamatosan fertőtlenítik a sporteszközöket. Kaposváron a konditermek hétvégi zárva tartását rendelte el a polgármester a koronavírus-fertőzések elkerülése érdekében. Szita Károly egyúttal arra kérte az üzemeltetőket, hétköznapokon se nyissanak ki.