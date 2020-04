Újabb 12 halottja van itthon a járványnak, 2168 fertőzöttről tudnak

Paradox módon egyszerre jellemzi a túlélésért vívott harc és a vásárlói roham a gyógyászati segédeszközök piacát. A kereskedők megrázó történetekről meséltek.

– Soha nem hittem volna, hogy ilyen iszonyúan nehéz tud lenni a munkám. Ennyi elkeseredett, kétségbeesett emberrel, tragikus sorssal még nem találkoztam – egy fővárosi gyógyászati segédeszközöket forgalmazó bolt kereskedője foglalta össze így az utóbbi napjait. Folyamatosan csöng ugyanis a telefonjuk, és özönlenek hozzájuk a segítséget, tanácsot kérő, hosszú „bevásárlólistákkal” felszerelkezett hozzátartozók, amióta Kásler Miklós miniszter utasítására, a járvány miatt a kórházakban elkezdték kiüríteni az ágyakat, és ezrével küldik haza a betegeket, gondozottakat. – Sokan még a kórházból telefonálnak, hogy egy napjuk van beszerezni mindent, ami elengedhetetlen a súlyosan beteg, idős hozzátartozójuk otthoni ápolásához – mondta felindultan a kereskedő. Emiatt az utóbbi napokban folyamatosan napi 15-16 órát dolgoznak, hogy segíthessenek, ám úgy látja, az esetek többségében a lehetetlennel határos ilyen rövid idő alatt mindent beszerezniük az érintett családoknak. A megkérdezett kereskedők szerint még normál ügymenet során is legalább egy hétre van szükség ahhoz, hogy az otthonápoláshoz szükséges alapkellékeket be tudja szerezni a beteg családja – miközben sok esetben csak egy-két napnyi időt kaptak erre a hozzátartozók. – A minap egy fővárosi hölgy azzal telefonált, hogy a combnyaktörést szenvedett édesanyját küldik haza a kórházból és sürgősen úgynevezett antidecubitus, azaz felfekvés kialakulását megakadályozó matracra van szüksége. Kapható ilyen matrac, de most lelassult az árukiszállítás így a rendeléstől akár több nap is eltelhet mire megkapja a vevő az árut – magyarázta az egyik kereskedő. Nem könnyíti meg a vásárlók helyzetét az sem, hogy a gyógyászati segédeszközt kínáló boltoknak csak egy része van nyitva. Az ágazat érdekvédelmi szervezete, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség jelentette ugyanis azt: sok üzlet egészségügyi intézményekben működik, márpedig az ott bevezetett korlátozó intézkedések miatt lényegében nincs vásárló, emiatt ezek bezártak vagy erősen korlátozták nyitvatartásukat. Mindez paradox módon azt eredményezte: miközben az ágazat egy része a vásárlók hirtelen rohamával, a másik része forgalom híján a túlélésért küzd. Mindez a nagy bevásárlásra induló hozzátartozóknál úgy csapódik le: sok mindent nem lehet azonnal megvásárolni. A második sokk akkor éri őket, amikor az árakkal szembesülnek. – Sok frissen hasi műtött beteget küldtek haza a családhoz az elmúlt napokban. Egy ilyen betegnek nem lehet sima ágya, állítható támlájúra van szüksége. Nálunk most a német elektromos ágy 240 ezer forintba kerül. És az sem biztos, hogy akad ilyen ágy mindenkinek, aki ki tud fizetni ennyit. A kereskedő szerint neki már csak egyetlen elektromosan működtethető betegágya van, ha azt valaki elviszi, akkor utána nem tudja mikorra tud újat hozni, merthogy ő is úgy tapasztalja: lelassult az áruutánpótlás. A költségek akkor is óriásiak, ha nincs szükség speciális ágyra. A megkeresett gyógyászati eszközöket áruló boltokban úgy általánosítottak: az otthonápolás alapkellékeire – a vízhatlan lepedőtől a szobavécén át a fürdetőszékig – legalább 200-400 ezer forintot kell áldozni. Ez ráadásul csak az első és egyszeri kiadás: Csordás Anett, a főleg fiatalkorúak otthonápolásával foglalkozó Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú egyesület elnöke úgy becsülte, havonta úgy 50-100 ezer forintos többletköltséget jelent ez a feladat. Az pedig Csordás Anett szerint erősen kérdéses, hogy megkapják-e majd a bruttó 39-70 ezer forintos ápolási segélyt azok, akiknek mostantól kell egyik-napról a másikra gondoskodniuk az önmagukat ellátni képtelen hozzátartozójukról. A segély megítélésének az alapfeltétele ugyanis, hogy a hatóság helyszíni vizsgálattal győződjön meg arról, tényleg beteg-e a gondozott, ahogy a kórházi elbocsátó iratokban áll. Márpedig kérdéses, hogy jelenleg tudnak-e ilyen házhoz kiszálló vizsgálatokat végezni. Ahogy az is, hogy lesz-e olyan orvos, aki a TB-támogatott gyógyászati kellékeket fel tudja majd írni a hozzátartozóknak. Ezt égető kérdésnek tartják a kereskedők is: – A hazaküldött betegek jelentős részénél az otthonápolásukhoz szükséges eszközök TB-támogatottak. Csakhogy most egyszerűen nincs elérhető orvos, aki felírja nekik ezeket.



Sok nehézség, kevés könnyítés

Májustól könnyebbé válik néhány gyógyászati segédeszköz beszerzése. Egyes termékeket e-receptre is felírhat az orvos, és azokat ezentúl a gyógyszertárakban lehet megvásárolni. Úgy tudjuk, hogy például különböző tesztcsíkok, pelenkák, kötszerek kerülhetnek erre a listára. A vészhelyzet miatt egyre nehezebben férnek hozzá a betegek a gyógyászati segédeszközökhöz, így a különböző katéterekhez, pelenkákhoz, testnedveket, váladékokat felfogó eszközökhöz. Miután e termékekre szakosodott boltok még nem tudtak csatlakozni az e-térhez, a betegek csak hagyományos vénnyel válthatják ki a szükséges eszközöket. Ilyen receptet a szakorvos írhat fel, vagy az ő javaslatára a háziorvos. A szakrendelések szűkítésével, bezárásával a betegek most nem tudják ezeket felíratni. Az eszközökhöz való egyszerűbb hozzáférést a kormányzat azzal segítette, hogy átmenetileg meghosszabbították a korábbi szakorvosi javaslatok érvényességi idejét. Így a háziorvosok is kiállíthatják ezeket a vényeket – csakhogy már az ő rendeléseikre is egyre nehezebb bejutni. Nem könnyíti a segédeszköz használók helyzetét, hogy a kórházakban, szakrendelőkben üzemelő szakboltjaikat bezárták, így ott az sem vásárolhat, akinek van vénye. A forgalmazók a problémák oldására azt kérték, hogy a legutóbb náluk beváltott vények adatai alapján az üzletek kiadhassanak egy havi támogatott eszközt – például pelenkát, katétert – kiadhassanak a betegeknek. Ezt a megoldást azonban a kormányzat elvetette. Róka László, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség – FESZ főtitkára lapunk érdeklődésére elmondta: hiába jár támogatás ezekre a cikkekre, a betegek egy része ugyanis recept híján teljes áron vásárol jó néhány eszközt, köztük például pelenkát. Tudomása szerint van olyan család, amely a rett-szindrómás gyerek váladék leszívó katéteréhez nem jut hozzá támogatással, mert azt az orr-fül-gégész rendelheti, aki viszont most csak távkonzultációs rendelést tart. - Danó Anna