Monspart Sarolta a Nemzet Sportolója lett

A Magyar Közlönyben kedden jelent meg, hogy a kormány a sporttörvény alapján – megismerve és tudomásul véve a Nemzet Sportolóinak javaslatát – Monspart Sarolta tájékozódási futó részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozza. A Nemzet Sportolói exkluzív társaságban az olimpiai aranyérmes úszó, Székely Éva február 29-i halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

A 75 éves Monspart az első magyar világbajnok tájfutó, a magyar amatőr futóélet egyik legnagyobb alakja. A 34-szeres tájfutó magyar bajnok kipróbálta magát sífutásban is, amelyben hatszor lett országos bajnok. Az 1970-es tájfutó világbajnokságon ezüstérmet szerzett váltóban, 1972-ben azonban már első magyarként övé lett az egyéni világbajnoki cím. 1976-ban világbajnoki bronzérmet nyert a magyar tájfutó váltóval, és még ugyanebben az évben első nem skandinávként megnyerte a Svédországban rendezett ötnapos tájfutó versenyt, az O-Ringent. Maratonfutásban is kiváló eredményeket ért el. 1972-ben hazai sporttörténelmet írt, amikor elindult a csepeli maratonon, nők ugyanis addig nem indulhattak a klasszikus számban. A versenyt nemcsak lefutotta, hanem három órán belüli idejével Európa leggyorsabb női maratonfutója lett, 1976-ban elért 2:48:22 órás ideje 1982-ig magyar csúcs volt.

Monspart 1980 és 1990 között a magyar tájfutó válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, az 1990-es években a Nemzetközi Tájfutó Szövetség elnökségi tagjaként az elitprogramok - világbajnokságok, világversenyek - szervezéséért felelt. 2012-ben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották. Dolgozott az Országos Egészségfejlesztési Intézetben, 2004 októberéig a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány elnöke, 2009-2011 között a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke volt.

A Nemzet Sportolói jelenleg: Balczó András, Hammerl László, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Kárpáti György, Bíróné Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Varga János, valamint a most bekerült Monspart Sarolta. A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet töltött be a hazai sportéletben.

„Amiben bíztam, valósággá vált”

„Bevallom, hivatalosan még nem tudom, mert nem értesítettek, hogy valóban a Nemzet Sportolója lettem” – nyilatkozta szerdán Monspart Sarolta. „Ám az gyanús volt, hogy amikor bekapcsoltam a telefonomat, vagy nyolc gratuláló sms volt rajta. Akkor már sejtettem, hogy amiben bíztam, valósággá vált, és semmi sem húzza keresztbe a Nemzet Sportolóinak döntését.”

A világbajnok tájfutóról tudni lehetett, hogy bár rengeteg díja, elismerése van, nagyon szeretett volna bekerülni a Nemzet Sportolói közé. „Sokféle kitüntetésem van, mindet szeretem és örültem nekik, mindegyik további célok elérésére ösztönzött. A Nemzet Sportolója címre azért vágytam különösen, mert így a nem olimpiai sportokat is képviseli valaki, ami az élsportolók egyenrangúságát jelzi.” Hozzátette, hogy a Fa Nándor által 1993-ban alapított Megszállottak Klubjának sok más nem olimpikonnal, például Besenyei Péterrel együtt ő is tagja, de ez a kitüntetés mégis más.

A tájfutó-pályafutása után edzőként és szövetségi kapitányként is tevékenykedő, profi és amatőr futók számára edzéstervet összeállító, a mozgást állandóan népszerűsítő, ma az idősek sportolását az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatában (OGYIK) szervező, népszerű Monspart Sarolta kiemelte, érzi az emberek szeretetét. „Rengeteg volt sporttársam és tanítványom keresett meg a Facebookon is, felsorolni lehetetlen az összes nevet” – mondta, majd mégis kiemelte Simon Dénes Európa-bajnoki hatodik helyezett maratonfutót, aki a legtöbbet segítő edzője volt, mivel nemcsak a tájfutó, de a maratoni felkészüléseit is ő irányította, valamint Miltényi Márta sportorvost, az atléták keretorvosát, aki élsportoló éveiben, majd a kullancscsípés utáni „sántalábúsága” évtizedeiben is sokat segített neki.

„Ez az elismerés a legnagyobb pozitív stresszbomba, a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz, van erőm tovább küzdeni. A jó Isten segítségét kérem, hogy legyen még időm párszáz gyalogló klubot elindítani az országban az időseknek, remélem, ősztől már majd lehet” – fogalmazott Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója.