Büszke volt, hogy tagja a CSAPATNAK

Vasárnap, 89 éves korában elhunyt Buzánszky Jenő, az Aranycsapat labdarúgója. Halálával a legendás Aranycsapat utolsó tagja is átigazolt a mennyei labdarúgó pályákra, és ismét teljes létszámban verhetik meg a legnagyobb természetességgel az eléjük kerülő ellenfeleket. Alig van a világon olyan focival foglalkozó talpalatnyi hely, ahol ne emlékeznének meg a most eltávozott jobbhátvédről. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Labdarúgó Szövetség is saját halottjának tekinti.