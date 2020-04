Jane Goodall szerint bölcsebben kell bánni a bolygóval a járvány után (videó)

Zöld aktivisták mobil applikációkkal, webináriumokkal készültek a szerdai 50. évfordulóra.

A koronavírus-járvány miatt a világ számos országában tilosak a tömegrendezvények, ezért a zöld aktivisták a virtuális térbe helyezték át a Föld napjának megünneplését: mobil applikációkkal, webináriumokkal és digitális kampánnyal készültek a szerdai 50. évfordulóra.

A világnap szervezői és a zöld aktivisták alacsony karbonlábnyomú digitális eszközökkel hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Az Earth Challenge 2020 mobilos applikáció lehetővé teszi, hogy a felhasználó fotót készítsen és azt feltöltse, valamint környezete, egyebek mellett a levegő és vízminőség aktuális állapotával kapcsolatos adatokat rögzítsen. De az applikációval gyűjtött adatok a tervek szerint később a rovarpopulációról és a terményekről is tájékoztatnak majd világszerte, ami például az éhezés elleni küzdelemben segíthet.

Az Earth Day Switch honlapon a felhasználók – egyelőre Nagy-Britanniában, de később az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is – tájékozódhatnak arról, hogy bankjuk és energiaszolgáltató cégeik mennyire érintettek a bolygót felmelegítő üvegházhatású gázok kibocsátásáért felelős fosszilis tüzelőanyagok felhasználásában.

Az ENSZ klímaváltozással és biodiverzitással kapcsolatos fontos egyezményeinek tárgyalását ugyan a jövő évre halasztották a járvány miatt, hétfőn azonban a világ száz vezető tudósával, közgazdászokkal és környezetvédőkkel online konferencia kezdődött. A hatnapos rendezvényen egyebek mellett a fenntartható fogyasztást és a mezőgazdasági termelés klímaváltozással kapcsolatos új útjait is tárgyalják.

Magyarországon a debreceni Agóra tudományos élményközpont, amely eddig minden évben különleges, többnapos programsorozatot indított a Föld napja alkalmából, idén a járványhelyzetre tekintettel digitálisan csatlakozik a mozgalomhoz. A mi bolygónk – A Föld hete az Agórával címmel egész héten a Facebookon és a honlapjukon izgalmas írásokkal, videókkal és kvízekkel jelentkeznek. Szó lesz többek között arról, hogy minőségétől függően akár 1000 év is szükséges a műanyag „eltüntetéséhez”, és milyen megoldást jelenthetnek a biológiailag lebomló műanyagok, de elárulják azt is, hogyan hasznosítja az élményközpont a megújuló energiák adta lehetőségeket. Kiderül, miért is olyan különleges a Föld a Naprendszer bolygói között, mik azok a csillagoségbolt-parkok és léteznek-e rózsaszín tavak. Megismerhetők az év állatai és növényei, a vasárnapi kísérletből pedig megtudható, miért veszélyes a savas eső a mészkőhegységekre. A Facebookon nemrég indított, Neveljünk növényt! sorozatban az Agóra néhány munkatársa bemutatja a praktikáit – írták közleményükben.