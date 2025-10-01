A természetvédő Jane Goodall bőrébe bújhatunk félig-meddig a Hármashatárhegy melletti tanösvényen bandukolva. Csak az afrikai kánikula marad el.
Az étkezési szokásainkat is drasztikusan át kell alakítanunk, hogy megelőzhessünk egy következő világjárványt a világhírű környezetvédő szerint.
A világhírű főemlőskutató szerint nem szabad visszazökkenni a régi kerékvágásba.
„Minden percben tehetünk valamit, hogy jobb legyen a világ” – mondta a világhírű főemlőskutató pénteken a Sas-hegyen, amikor gyerekek társaságában három őshonos facsemetét ültetett.
Van reményem a jövőben: azokban a fiatalokban, akik megértik a problémákat, és van erejük a világ megváltoztatásához – mondta Dr. Jane Goodall brit etológus a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán csütörtök este.
Májusban látogat ismét Magyarországra Jane Goodall világhírű főemlőskutató - írta az MTI az eseményt beharangozó sajtótájékoztatóról.