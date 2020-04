Hétköznapi hősök a német televíziós csatornákon

Igyekeznek csillapítani a nézők valóban rég nem látott információéhségét.

Mint majd mindenhol a világon, ahol kijárási korlátozásokat vezettek be, Németországban is megugrott a tévénézéssel töltött idő, amit az is jelez, hogy az a közszolgálati Das Erste, az egykori ARD esti híradóját, a Tagesschaut egyes napokon több mint 18 millióan nézték. Ám nem csak a felnőttekre, a kisebbekre is gondoltak, elvégre több millió diákot érintettek az iskolabezárások. Az ARD és a ZDF közös gyermekcsatornája, a KiKa hír- és tudományos műsorokkal magyarázza el a kisebbeknek, miért fontos, hogy otthon maradjanak. Naponta kétszer sugároznak gyerekhíradót logo! címmel, hogy elmagyarázzák a koronavírus veszélyeit. A Das Estre és a ZDF a válság kezdete óta még inkább a hírközlésre építenek, a kereskedelmi tévék, így az RTL, a Sat1, a Pro7 és mások a járvány témának lazább vagy drámaibb feldolgozására törekednek. Bár a két nagy közszolgálati tévé hagyományosan egymáshoz igazítja a kínálatát, a járvány terjedése miatt ez a szimbiózis egy időre véget ért. A két népszerű talk show-műsorvezető, Anne Will és Maybrit Illner programja békében megfért egymás mellett, előbbit vasárnaponként, utóbbit csütörtökönként sugározták, a ZDF azonban – a Das Erstével való egyeztetés nélkül – rendre vasárnap estére tette a Maybrit Illner show rendkívüli kiadását, amit Maybrit Illner meglehetősen dühösen vett tudomásul. Később a két csatorna megállapodott egymással arról, hogy a jövőben jobban egyeztetik programjaikat.

Ami a kínálatot illeti, szinte alig van olyan információs műsor a közszolgálati televíziókban, amelyek valamilyen úton-módon ne azzal foglalkoznának, hogyan állhat vissza az élet a régi kerékvágásba. A ZDF hétfői Heute című hírműsorában arról számoltak be, hogy az egyetemeken beindult a nyári szemeszter, ezúttal természetesen rendhagyó módon az interneten. A Berlini Technikai Egyetem például már eddig is 1500 előadást rögzített, s az egyetemi órák nyolcvan százalékát elérhetővé tudják tenni digitális formában. Azzal azonban a tanárok is tisztában vannak – jegyezte meg a riport –, hogy nem minden diák rendelkezik megfelelő eszközökkel és az órai vita is hiányozhat. Az RTL népszerű magazinműsorában (Extra – Das RTL Magazin) kicsit más szemszögből foglalkozik a járvánnyal. Néhány vállalkozószellemű német sorsát követi nyomon a karanténban, s azt, mennyire figyelnek oda magukra, az étkezésükre, a testedzésre. Mindenki másképp csinálja – mondhatnánk. Egy bizonyos Andreas bizony szégyenszemre 3,8 kilót vett fel, de a többiek fogytak, Sabine is, akit előzőleg még ledorongolt személyi edzője testsúly gyarapodása miatt. Ennél azért sokkal fajsúlyosabb volt a szintén RTL-en látható Spiegel TV tudósítása. A stáb bebocsátást nyert a lüdenscheidi (Észak-Rajna-Vesztfália tartomány) klinikára, ahol bemutatták, a vírus bármelyikünkre le tud sújtani, nem csak az idősekre. Sok beteg az életéért küzd. A klinikára ugyanis elsősorban a súlyos eseteket szállítják, akiket más kórházakban már nem tudnak kellőképpen ellátni. Akad, akit három hete kezelnek itt, de még legalább két hétig kell maradnia. A stáb az egyik főorvost a konzíliumra is elkísérte. Különösen drámai volt, amikor az egyik beteg – miközben azt taglalta, hogy érzi magát – vért köpött. Annyira rosszul volt, hogy alig tudott végigmondani egy mondatot.

A Sat1 akte című műsorában nem a koronavírus frontvonalában küzdő orvosokat mutatta be, hanem az egyéb orvosokat, például Achim Schmidt fogorvost, aki a nem adta fel hivatását a válságos napokban sem. Elmondta, teljesen be kell öltöznie, fel kell készülnie arra, hogy bármelyik páciense fertőzött lehet a vírussal. „Az ő fáradhatatlan munkájuk teszi a hétköznapok hőseivé őket” – állapította meg a narrátor.