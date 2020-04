Kiskorúakat tartott rettegésben és rabolt ki egy 17 éves fiú Hevesen

Volt gyerek, akit veréssel fenyegetett, és volt, akit „leszurkálás”-sal.

Vádat emelt az Egri Járási Ügyészség egy 18 éves fiúval szemben, aki tavaly nyáron sorozatban rabolt ki védtelen gyermekeket Heves városában - írja az ügyészség . A vád szerint a bűncselekmény-sorozat 2018 őszén kezdődött a településen, ahol az akkor még csak 17 éves elkövető rendszeresen csavargással töltötte a napjait. Iskolába már nem járt, de nem is dolgozott. Szeptember 22-én délelőtt így vetődött el egy lakóházhoz, ahová hívatlanul bement, hogy cigarettát kérjen. A házban csupán három tíz év alatti gyermek tartózkodott. A vádlott úgy döntött, hogy átkutatja az épületet, mivel nem tartott attól, hogy a kicsik képesek lesznek ebben megakadályozni.

Rövid keresgélés után talált egy régi, de működőképes mobiltelefont, valamint egy csomag dohányt. Ezekkel együtt távozott a lakásból, válaszra sem méltatva a gyermekeket, akik megpróbálták őt kérdőre vonni a lopás miatt. 2019 júniusában a vádlott a belvárosban leszólított egy kiskorút, akitől aprópénzt kért. Kapott is százhúsz forintot, de kevesellte, ezért megfenyegette a gyermeket, hogy ha nem ad neki nagyobb összeget, akkor úgy megveri, hogy haza sem tud menni.

A gyerek ennek hatására átadott még háromszáznyolcvan forintot. Ugyanebben az időszakban kifosztott az utcán egy 11 éves fiúcskát is, aki vesztére jól láthatóan szorongatott a kezében egy ötszáz forintos bankjegyet. Napokkal később – különböző időpontokban – a vádlott a közterületen több kiskorút is kirabolt, „leszurkálás”-sal fenyegetve áldozatait. Két további tizennégy év alatti személytől negyven, illetve száz forintot szerzett, miután esetükben verést helyezett kilátásba, ha nem tesznek eleget a követelésének. A fiú megpróbált pénzt kérni egy felnőtt férfitól is egy buszmegállóban, de a férfi nem ijedt meg tőle, inkább szó nélkül felszállt a buszra. A vádlott erre pofonokkal kezdte őt fenyegetni. A Hevesi Járási Ügyészség többrendbeli rablás bűntettével, illetve annak kísérletével, valamint kifosztás bűntettével vádolja a jelenleg letartóztatásban lévő elkövetőt, akivel szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott. A fiatalkorúak börtönében letöltendő büntetés szükséges mértékét – a vádlott beismerése esetén – az ügyészség négy év időtartamban jelölte meg.