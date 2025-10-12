Magyar Péter 12 pontban foglalta össze, hogy miért nem működik a magyar állam

A Tisza Párt elnöke a Facebookon azt üzente híveinek, hogy a NER a szabadrablás utolsó fázisába lépett, újabb nagygyűlés szervezésére utalt, s arra biztatta támogatóit, hogy készüljenek.