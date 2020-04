Képesített szavak embere – Nádasdy Ádám kapja idén az Aegon Irodalmi Díjat

Háromból kettő: a nézhetőség szempontjából nem rossz arány. Az RTL az elmúlt hétvégén három vadonatúj műsorral jelentkezett.

Hiányzik az X-Faktor – esetleg a Csillag születik −, nem tudsz belesni villalakók életébe, és nem elég, hogy otthon kell maradni, A mi kis falunk is lekerült a képernyőről? – az RTL Klub megpróbált a nézők fejével gondolkodni, és az elmúlt hétvégén három új, a karanténra hangolt műsorral jelentkezett. Ebből kettő jól is sikerült. Szombat este az egyórás tehetségkutató, a Made in Karantén rajtolt el arcmaszkok és gázálarcok díszletelemei és kézfertőtlenítős kellékek között, ahol az X-Faktor rendszeresen veszekedő zsűripárosa, Gáspár Laci és ByeAlex hozta a már kötelező elemnek tekintett mini konfliktusaikat. Mellettük Sztarenki Dóra és Szabó Győző színész józansága felüdülést jelenthetett a műbalhékban megfáradt nézőknek. Igaz, Gáspár Laci és ByeAlex „játékában” kifejezetten érdekes, hogy olykor homlokegyenest ellenkező véleményük egyaránt érvényes – kár, hogy a rendszeres hadarásuk miatt ebből sokszor szinte semmit nem érteni.

Az otthoni videókat adásonként egymillió forinttal díjazó tehetségkutatót az első epizódban már a tizedik percben abba is lehetett volna hagyni: DzsangArnold (Mátyus Arnold) száma Győrfi Pálról ugyanis annyira erős, hogy a fotelben rögtön meg is szavaztam neki az egymilliót. Csak aztán újabb, jó és jobb videók érkeztek: egy venezuelai magyar lány, Lea úgy adta elő Lady Gaga slágerét, a Shallowt a Csillag születik című sikerfilmből, hogy benne volt az X. (Kár, hogy nem kötötték a nézők orrára, mit is hallanak.) Volt aztán remek ugrókötélszám, parkour mutatvány, videó az Óbudai Danubia Zenekartól – hogy csak a jókat említsük −, míg a végén az akrobata házaspár, Anna és Olivér úgy mesélt el burleszkben egy karanténban eltöltött napot, hogy az szintén tökéletesen megfelelt a zsűri elvárásának. „Egyediség, egyéniség, mondanivaló, tartalom, őszinteség, humor, jókedv, kapcsolódik a karanténhoz, van benne valami plusz, amit nem tud megcsinálni bárki.” ByeAlex a műsor végén pedig újra megtanulhatott egy régi igazságot: nem mindig a többség dönt jól.

A vasárnap este debütáló Maradj haza magadnak! című reality (egyfajta Való Világ powered by Karantén) szintén részben Gáspár Laci és ByeAlex „konfliktusos” barátságára építkezett, emellett Dér Heni énekes és Szabó Zsófi színész, műsorvezető életébe lehetett belesni sűrűn telepített kamerák segítségével, amelyek közül még Gáspár Laci kocsijába is jutott egy. A műsort egy reality logikája szerint próbálták felépíteni, laza dramaturgia köré szervezve – központi történetként Gáspár Laci felesége, Niki majdnem elrontott születésnapja állt −, ám szerencsére (vagy inkább nem szerencsére) egyik szereplő sem való egy trash realityre hajazó műsorba. Bár a fő-főszereplő Gáspár Laci már kapott epizódszerepet M. Kiss Csaba Brazilokjában – amiben önmagát alakíthatta −, a látottak alapján marad remek énekesnek és zsűritagnak, ez a félig-meddig amatőr színészkedése erőltetettnek tűnt. Tény, ebben a műsorban nem voltak olyan ellentmondások, mint a konkurens TV2-ön futó #maradjotthon műsorában – ahol a koronavírus tüneteit produkáló, attól félő anyuka a kisgyerekeivel ápoltatja magát, hogy meglegyen a cukiságfaktor, a gyerkőcök egészsége, a felelősség meg ugye kit érdekel −, a nézőket se paráztatták ötpercenként a járvány miatt érzett félelemmel, és a rengeteg kamerának köszönhetően mozgalmas volt a képi világ, de ennél több pozitív vonást nem igazán lehet említeni a Maradj haza magadnak! első adásáról.

Pokorny Lia a Segítség! Itthon vagyok! című vígjátéksorozatban Fotó: RTL Klub Sajtóklub

Az azt követő Segítség! Itthon vagyok! című vígjátéksorozatnak viszont minden pillanata kincset ért, és nemcsak azoknak, akiknek A mi kis falunk hiánya komoly elvonási tüneteket okozott az elmúlt napokban. A javarészt A mi kis falunk, illetve a megszűnt Jófiúk jobb sorsa érdemes színészei egy-egy telefon, illetve számítógép kamerája előtt olyan parádés alakításokat mutattak be, hogy fel sem tűnt a statikusság, viszont a nézőnek a könnye ezúttal a nevetéstől csordulhatott ki. Kapitány Iván rendezőnek és gárdájának ezúttal is sikerült A mi kis falunkban bemutatott csodát megismételnie: az ízlésesen szórakoztató történetben senki sem normális, de mindenki szerethető. A tanítónő Vanda (Martinovics Dorina) online osztályfőnök óráján találkozhattunk az alkoholfüggő Edittel (Pokorny Lia), az online vagyok és hódítani akarok Győzővel, valamint Árpival (Hevér Gábor), aki annak ellenére technikai analfabéta, hogy megpróbál vlogger lenni. (Pedig az #Árpitévé klipjei önmagukban is megállják a helyüket.) Eközben Ági (Kovács Panka) és a Milánóban ragadt Robi (Fehér Tibor) esküvőjét szervezik a szerető (elvált) szülők, Sándor (Kerekes József) és Adrienn (Nagy Kálózy Eszter), fineszes rokoni segédlettel. Azt pedig, hogy milyen is egy home office ebéd egy kontrollmániás főnökkel, Andor (Mihályfi Balázs) és Petya (SzatoryDávid) mutatta be. A Segítség! Itthon vagyok! tipikusan az a műsor, ami segíteni fog abban, hogy gyorsan teljenek el a kényszerű karantén hetei, a Maradj haza magadnak! című reality-vel összevetve pedig azt is bizonyítja: fél óra tűnhet örökkévaló szenvedésnek, de akár szempillantásként is elrepülhet. Infó: szombat este: Made in Karantén vasárnap este: Maradj haza magadnak!; Segítség! Itthon vagyok! RTL Klub

Negyedmillió néző A Nielsen Közönségmérés legutóbbi nézettségi adatai alapján a nézők többsége ezúttal is az RTL Klubot választotta szombaton és vasárnap - írta meg a Média1. A Made in Karantén, a Maradj haza magadnak! és a Segítség! Itthon vagyok! című új karanténműsor is megelőzte a TV2-n ezekkel szemben futó műsorokat. A Made in Karantén 16,7 százalékos közönségarányt és 272 ezer 905 nézőt ért el a 18 és 49 év közötti korcsoportban. A Maradj haza magadnak! 17,2 százalékos közönségaránnyal került képernyőre, ami ténylegesen 272.905 nézőt jelentett, a Segítség! Itthon vagyok! című karanténos tévésorozat 15,5 százalékos közönségarányt ért el és 256.550 nézőt vonzott be a csatornára a a kereskedelmileg kiemelten figyelt korcsoportban.