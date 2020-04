Mosható textilmaszkokat oszt ki az utasoknak a BKK és a főváros

Legalább 34 ezer ágyat készítettek elő a koronavírusos betegeknek, a tiszti főorvos szerint ezek jó részét amúgy sem használta senki.

Hamarosan eljuthatnak a kórházi férőhelyek tervezett felszabadításához, Müller Cecília országos tisztifőorvos ugyanis az ágyak 50 százalékos kiürítését jelentette be szerdán, az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller szerint valójában csak kevés, ápolásra szoruló beteget küldtek haza – a mintegy 68 ezer kórházi ágy kihasználtsága amúgy is csak 60-70 százalékos volt – és olyan ápoltat pedig nem is lehetett elbocsátani, aki emiatt otthon állapotromlást szenvedett volna.

Más kérdés, hogy Müller mit tart kevésnek,

hiszen ha valóban csak a kórházi ágyak 60 százalékát használták, akkor is 6800 beteget kellett haza vagy más ellátóintézményekbe küldeni.

A dokumentumok, amikről nem beszélünk

most kitért a HVG bizonyítékokat firtató kérdése elől: mint mondta, az adatok közlésével megvárja a vizsgálat végét – így azonban nehezen magyarázható, hogy akkor korábban miért hozta fel a témát. friss járványügyi adatok ism ertetése mellett a tiszti főorvos elmondta, hogy eddig több mint 52 ezer tesztet végeztek az ország nyolc, 0-24 órában üzemelő laboratóriumában, és hogy az elmúlt egy napban 75-tel (saját számításunk szerint 70-nel) nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Müller azt is hangsúlyozta, hogy folyamatosan zajlik az idősotthonok ellenőrzése és honvédségi fertőtlenítése, és újra kiemelte a gócpontnak számító Pesti úti idősotthon ügyét, ahol eddig 284 fertőzöttről tudnak, és 28 -an haltak meg a lakók közül. Bár korábban Müller azt mondta, dokumentumokkal igazolható, hogy egy hétig nem volt orvos a fővárosi fenntartású otthonban,

Védőfelszerelést kapnak a gyermekotthonok is

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a gyermekvédelmi intézmények és otthonok is kapnak védőfelszerelést: 1,3 millió maszkot, 365 ezer kesztyűt szállítanak ki nekik szerdán, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségein keresztül. Müller a krónikus betegséggel küzdőket arra kérte, hogy a járvány miatt most fokozottan figyeljenek az orvosi előírások betartására és alapbetegségük karban tartására – de ugyanerre figyelmeztette a súlyos asztmával élőket is; nekik a Nemzeti Népegészségügyi Központ pollentérképeit ajánlotta, és azt, hogy már a pollenszezon előtt két héttel kezdjenek felkészülni a virágporok terjedésére.

Újságírói kérdésre - egy kalifornia kutatás szerint akár 80-szor több fertőzött is lehet a nyilvántartottnál – Müller azt mondta nyilvánvaló, hogy sokkal több megbetegedés, mint amennyiről hivatalosan tudnak, de ennek mértékét a járvány lecsengése után érdemes tömegesen vizsgálni. A tiszti főorvos nem tud olyan magyar betegről, aki már kigyógyult a koronavírusból, és utána újra pozitív lett a tesztje, bár külföldön előfordultak ilyen esetek. A felvetésre, hogy a hatóságok tartanak egy második járványhullámtól a korlátozások feloldása után, Müller úgy fogalmazott: többféle verziót is számon tartanak – köztük azt, hogy a második hullámra a vírus legyengül, mert addigra sok emberen jutott át, és veszít fertőzőképességéből is. Az sem kizárt, hogy szezonálisan visszatér majd, mint az influenza, és hogy beolvad a már ismert és kezelhető koronavírus-típusok közé Müller kissé megintette a munkaalkalmassági vizsgálatot végző orvosokat is: mint mondta, nekik folytatniuk kell az ellenőrzéseket ilyenkor is, hogy az egészséges álláskeresők, köztük a közmunkára jelentkezők is minél előbb munkába állhassanak; csak az időszakos egészségügyi vizsgálatokat lehet halasztani ilyenkor.

Startolt az E-felvételi, 75 ezer diplomát adhatnak ki nyelvvizsga nélkül

A sajtótájékoztatón részt vett Schanda Tamás, az innovációs és technológiai tárca miniszterhelyettese is. mint elmondta, online zajlanak a felvételik a felsőoktatásban, április 20-tól megnyitották a felvi.hu oldalán az E-felvételi adminisztrációs felületet – itt a leendő hallgatók adatokat tölthetnek fel, nyomon követheti felvételi munkájuk pontozását, és július 9-ig a hiánypótlásra is van lehetőség. Schanda hozzátette,

2020. augusztus végéig 75 ezer végzett hallgatónak adják ki nyelvvizsga hiányában is a diplomákat, ha az igénylők a határidő végéig záróvizsgát tettek vagy tesznek. Ezzel szerinte újabb lökést lehet adni a járvány miatt lelassuló gazdaságnak.

A miniszterhelyettes kitért a szakképzésben tanulók vizsgáztatására is: mint mondta, javasolták a kormánynak, hogy a szóbeli vizsgákat idén ne tartsák meg, az írásbeli vizsgákra májusban, az érettségik után kerüljön sor, persze a megfelelő biztonsági előírások betartásával.

3,12 millió maszk, 120 lélegeztetőgép érkezett szerdán

Kiss Róbert rendőralezredes elmondta, szerdán négy teherszállító repülő érkezett Ferihegyre, fedélzetén 35,5 tonna védőfelszereléssel -ebből három gép maszkokat és köpenyeket, egy pedig 120 lélegeztetőgépet hozott. A szállítmány 3,12 millió maszkot, 2 millió kesztyűt tartalmazott, de ezt – hangsúlyozta Kiss – elsősorban az egészségügyi dolgozók kapják meg. Az alezredes felsorolta a rendőrségi intézkedéseket is: egy nap alatt 702 hatósági karantén elrendeléséről döntöttek, jelenleg mintegy 11 ezren töltik két hetes izolációjukat, és 14-en szegték meg a karantén szabályait. A rendőrök országszerte 1113 esetben intézkedtek a kijárási korlátozás megszegése miatt, és a az elmúlt napban meglehetősen szigorúak is voltak: 424 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, 322 személyre szabtak ki helyszíni bírságot, és 337 feljelentést tettek.