Kötelező lesz az arc eltakarása a boltokban és a piacokon is

Az EU-ban csak Bulgáriában nehezebb a független újságírók dolga, mint nálunk - derül ki a Riporterek Határok Nélkül elemzéséből.

Közzétette éves sajtószabadság-jelentését a legnagyobb újságíró jogvédő szervezet, a Riporterek Határok Nélkül (RSF). Idén Magyarország a 89. helyet szerezte meg az összesen 180 országot értékelő listán -írja a beszámolót idéző 444.hu . Az igazi zuhanást a tavalyi 14 helyes visszaesés jelentette, az RSF országspecifikus értékelésében írja is, hogy a sajtószabadság tekintetében 2018-ban bekövetkezett negatív fejleményekhez képest „2019 viszonylag csendes év volt a magyar médiapiacon, különösebb változások nélkül a vállalatok tulajdonosi struktúrájában.” Az RSF jelentése megjegyzi, hogy továbbra is a kormánybarát Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) uralja a médiapiacot, amit az állami hirdetések továbbra is komolyan torzítanak.