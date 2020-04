Már a fideszesek többsége is úgy látja, hogy demokratikusan nem lehet leváltani az Orbán-kormányt

A DK képviselője arról érdeklődött, hogy az alkotmányjogász kijelentései rémhírterjesztésnek minősülnek-e.

A feltárt jelek azt mutatják, hogy külső támadás okozta a forint gyengülését. Megalapozott kijelentés vagy rémhírterjesztés? – tette fel írásbeli kérdését Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. A politikus Polt Péter legfőbb ügyésztől arra várta a választ, hogy ifj. Lomnici Zoltán, a kormányközeli Századvég jogi szakértőjének kijelentései megalapozottak vagy rémhírterjesztésnek minősülnek-e. Az ügy előzménye, hogy Lomnici Zoltán az M1 műsorában azt állította, hogy

„a feltárt jelek azt mutatják, hogy külső támadás okozta a forint gyengülését”.

„Erre a külső támadásra utal az is, hogy az MNB korrekciós beavatkozásként kamatemelést hajtott végre, ami végül hozzájárult a magyar fizetőeszköz erősödéséhez” – közölte az alkotmányjogász. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a forint gyengülése annál inkább nem indokolt, mert az elmúlt időszakban évi 5 százalék körüli növekedés mellett példaértékű pályán mozgott a magyar gazdaság. Figyelmeztetett arra, hogy „az emelkedő konjunktúrát nem csak a járvány, hanem a külső támadások is meg tudják törni”. Közölte, hogy az ilyen esetekben vizsgálatot indíthat az Alkotmányvédelmi Hivatal, illetve a Büntető törvénykönyv is szankcionálja a tiltott piaci befolyásolást. Vadai Ágnes ezután kérdésében azt tudakolta, hogy

ezen kijelentések megalapozottak vagy rémhírterjesztésnek minősülnek-e a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § szerint.

Polt Péter válaszában azt írta, hogy

Vadai Ágnes kérdése feljelentésként értékelhető, ezért azt a Legfőbb Ügyészség a Budapesti III. Kerületi Rendőrkapitánysághoz továbbította.

Megjegyezte, hogy a nyomozó hatóság feladata annak megítélése, hogy a kérdésben megfogalmazott magatartás bűncselekmény gyanúját kelti-e, és emiatt a nyomozás elrendelésének van-e helye.