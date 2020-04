Nemzetközi vizsgálatot sürget Ausztrália a koronavírus eredetének felderítése érdekében

Scott Morrison független értékelést szeretne az ügyben, beleértve a kórokozó megjelenésére adott első kínai választ, illetve a WHO reagálását.

Nemzetközi vizsgálat megindítását sürgette az új típusú koronavírus-járvány eredetének felderítése érdekében az ausztrál miniszterelnök az amerikai és a francia elnökkel, valamint a német kormányfővel folytatott szerdai telefonbeszélgetéseiben. Scott Morrison független értékelést szeretne az ügyben, beleértve a kórokozó megjelenésére adott első kínai választ, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) reagálását. Mint közölte, Donald Trump amerikai elnökkel a WHO szerepéről és a nemzetközi válaszintézkedések átláthatóságának, hatékonyságának javításáról beszéltek. Peking élesen bírálta a lépést, mondván, az ausztrál vezetés Washington utasításait követi. Emmanuel Macron francia államfő pedig úgy vélekedett, hogy bár valóban voltak kezdetben bizonyos kérdéses ügyek, most az összetartásra kell helyezni a hangsúlyt, és nincs itt az ideje a vizsgálatnak. Emellett ugyanakkor aláhúzta, hogy minden félnek átlátható módon kell eljárnia. Kínát és az Egészségügyi Világszervezetet is számos bírálat érte amiatt, ahogy a koronavírus-járványt kezelték. Donald Trump április közepén bejelentette: az Egyesült Államok felfüggeszti a WHO finanszírozását, mivel az ENSZ szakosított szervezete szerinte nem megfelelően reagált a járványra, és Kína érdekeit védte. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója korábban azt mondta, hogy a válság végét követően értékelni fogják annak a kezelését is. A vírus a tavaly decemberi megjelenése óta 2,3 millió embert fertőzött meg világszerte, a halottak száma megközelíti a 160 ezret.