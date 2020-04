Ausztria nyit, politikusai adakoznak

A magyar kormányfő szerint „mindenki sötétben tapogatózik, de Ausztria előrébb tapogatózik”.

Egy Orbán Viktor kormányfő számára készült külügyminisztériumi feljegyzés felhívja a figyelmet arra, hogy Ausztriában sokkal több tesztet végeztek a koronavírussal fertőzöttek kiszűrésére, mint Magyarországon. A Népszava birtokába jutott dokumentum szerint annak elkészültekor Ausztriában már 162 ezer fölött volt a tesztek száma – ez azóta 180 ezer fölé nőtt –, miközben a koronaviros.gov.hu oldalon szerdán 53702-őn állt a magyarországi számláló. (Az Our World in Data adatoldal szerint Ausztriában ezer lakosra 17,3 tesztelés jutott április 15.-én, míg nálunk ez a szám 3,9 volt.) Mindez azért is figyelemre méltó, mert Orbán Viktor többször is elmondta az elmúlt hetekben, hogy számára elsősorban az osztrák járványvédelmi intézkedések jelentik a példát, és azokat szeretné itthon is alkalmazni.

A miniszterelnök először március 16.-án, a parlamentben beszélt arról: „Különösen fontos az Ausztriával való együttműködés, mert Ausztria határos Olaszországgal is, ezért az osztrák intézkedéseket igyekszünk a lehető leggyorsabban átültetni a magyar gyakorlatba”. Április 10.-én a szokásos pénteki rádiónyilatkozatában azt mondta: „A jó hír, hogy van egy nagy laboratóriumunk, ez Ausztria, mi pedig annak fényében tudunk dönteni, hogy ott mi vált be. Külön csoporttal figyeltetem Dél-Németországot és Ausztriát, ami ott beválik, azt mi is alkalmazni tudjuk”. A miniszterelnök a múlt pénteken is Ausztriával példálózott: „Mindenki sötétben tapogatózik, de Ausztria előrébb tapogatózik. Figyelni kell az osztrák lépéseket, és ami működik, azt át kell venni”. A külügyminisztériumi feljegyzés alapján a kormány számos országból gyűjtetett tematikusan adatokat a koronavírussal kapcsolatban meghozott intézkedésekre. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, az adott országban mikor és milyen korlátozó intézkedéseket vezettek be, ezt mennyire fegyelmezetten tartja be a lakosság, „mekkora fáradtság érződik a társadalmon a korlátozások miatt”, és hogy milyen ütemben oldják majd fel várhatóan a különleges intézkedéseket, elsősorban az oktatásban meg a kereskedelemben. Az Ausztriával foglalkozó feljegyzés szerint ott már március 16.-án elrendelték a kijárási korlátozásokat, míg Magyarországon ezekről csak március 28.-i hatállyal döntöttek. Ausztriában március 16.-tól korlátozták az üzletek nyitva tartását is – ez nálunk szintén ugyanettől a naptól lépett életbe, de sokkal kevésbé drasztikus formában. Ott az alapellátást végző üzletek kivételével minden kereskedelmi egységnek be kellett zárnia. Ezen kívül Ausztriában ekkortól az élelmiszerüzletekben bevezették a kötelező védőmaszk használatot, erre nálunk eddig nem került sor – csak Budapesten rendelte el Karácsony Gergely főpolgármester, hogy jövő hétfőtől a tömegközlekedés járatan, az üzletekben, boltokban, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása.

Ausztriában lezárták a közparkokat is, nálunk erre sem került sor országosan. Az általános és középiskolákat mindkét országban március 16.-tól zárták be, de míg ezt Orbán Viktor váratlanul, március 13.-án pénteken este jelentette be , az osztrák kormány már korábban intézkedett. Egy kormányközeli forrásunk szerint a kabinet május közepén-végén enyhíthet jelentősen a hazai korlátozó intézkedéseken, ha sikerül alacsony szinten tartani a járvány terjedését. A feljegyzés egy osztrák felmérésre hivatkozva azt írja, május végére „tömeges elfáradás” jelentkezhet a szabályok betartásában. Ott már részletes nyitási tervet hoztak nyilvánosságra és már az oktatásban is megvan a menetrend, az érettségi vizsgákat csak május 25.-én kezdik meg. Ez jelentős különbség a magyar helyzethez képest, nálunk május 4.-én kezdődik az írásbeli érettségi (ami érthetetlen módon Orbán Viktor közlése alapján majdnem egybeesik a járvány május 3.-i tetőzésével) és előtte jelen állás szerint már nem mennek iskolába a diákok.