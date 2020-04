Bevittek és megbüntettek a rendőrök egy nyírlugosi nőt, mert szemetet szedett

Senki nem tudja, meddig marad a csúcson a járvány, de muszáj megmozdítani a gazdaságot.

A kihirdetett veszélyhelyzet 43 napján Gulyás Gergely megdicsérte a kormányt az időben hozott intézkedésekért, amelyek lehetővé tették, hogy az egészségügyi rendszer május 3-áig (erre a napra jósolta Orbán Viktor a járvány tetőzését) felkészüljön a tömeges megbetegedésekre. A kormány tevékenysége ráadásul a Miniszterelnökség vezetője szerint kontrollálható, hiszen a parlament ülésezik, az ellenzék kritizálhat. (Azokról a történetekről a miniszter nem beszélt, hogy szakmai felkészültséget igénylő ápolásra szoruló betegeket tettek ki tömegével a kormányok. Pontosabban csak annyit mondott az ágyfelszabadítási akcióról, hogy mindent orvosszakmai megfontolások alapján menedzseltek.) Hogy milyen matematikai modellek alapján számol a kormány, azt Palkovics miniszter ismerteti. A tetőzési dátum becslése egyébként Gulyás szerint pontos, de azt nem lehet megmondani, hogy milyen hosszan lesz a platón a járvány, azaz hány napig lesz csúcson a betegek száma. Annyi biztos, hogy hetekig járványügyi készültségre lesz szükség – így május 3-áig biztos nem lazítanak a szabályokon, például a kijárási korlátozáson. De a nemzetközi tapasztaltok azt mutatják, el lehet kezdeni terveket készíteni az élet (és a gazdaság) újraindítását, persze szigorú óvintézkedésekkel (azaz miképp lehet továbbra is kiemelten védeni az időseket, illetve garantálni a különösen veszélyeztetett nagyvárosok biztonságát). A gazdaság gyors berúgása azért is indokolt a miniszter szerint, mert a kormány statisztikái szerint 51 ezren keresnek állást, miközben pár hónapja még 70 ezer betöltetlen álláshely volt (utóbbi szám 40 ezerre csökkent). Ami egyébként a gazdaság újraélesztését illeti, az egyik legfontosabb cél nagyberuházások Magyarországra csábítása – például a Samsung-gyár 400-500 milliárd forintos fejlesztést hajt végre Gödön. Amiről – fájlalta Gulyás – nem éppen dicsérőleg tudósított néhány orgánum. Pedig a Miniszterelnökség vezetője szerint a kormány célja az volt, hogy Göd semmit ne veszítsen bevételeiből, például az iparűzési adóból. Ez persze egy kétfenekű mondat, hiszen egy felfejlesztett üzem többet termel, azaz több iparűzési adót is fizet. Azaz ha az ebből befolyó bevétel nem változik, akkor az veszteség. Gulyás szerint egyébként is hiba kormányzati farkast kiáltani, hiszen a jelenlegi gödi – momentumos – polgármester nem is akarta ezt a beruházást, ha rajta múlik soha nem valósul meg. Ami pedig azt illeti, hogy Gödből precedens lesz-e vagy sem, arról a Miniszterelnökség vezetője azt mondta, hogy jó gyakorlat, amikor egy beruházásból nemcsak egy település fejleszthető, de a megye több pontja is.

Szentkirályi Alexandra újságírói kérdésre elmondta, a kormánytagok és szóvivők, így ő maga is be fogja tartani a fővárosi rendeletet, hogy az üzletekben és a tömegközlekedésben el kell takarni az arcot. A maszkok más ügy kapcsán is szóba kerültek: Gulyás Gergely szerint csak a Magyarországra érkező egészségügyi maszkok 2 százalékát adták tovább a határon túli magyaroknak, illetve a szomszédos államoknak.