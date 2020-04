Arra riadtak, hogy egy sportkocsi törte át a kerítést (fotók)

A fiatal gyanúsított előbb elmenekült a miskolci házból, majd visszatért és rátámadt az áldozatra.

Tragikus félreértés is közrejátszott abban, hogy brutális rablótámadás történhetett tavaly május 29-én Miskolcon. A gyanúsított, egy 22 éves férfi éjjel egy óra körül mászott be egy családi ház nyitva hagyott ablakán, Az ott élő házaspár férfi tagja felriadt, és a szobájukban látott alakot saját fiuknak hitte. Az idős férfi fia nevén szólítgatta az árnyékot, mire az elhagyta a szobát. Az álmából riadó férj a gyermekének vélt gyanúsított után szaladt – az utcán azonban egy idő után szem elől tévesztette a fiatalt, így hazament és autóval indult keresésére.

Mint a nyomozás során később kiderült, a betörő a házigazda távolléte alatt visszatért a házba, és megerőszakolta, összeverte a sértettet, majd különféle ékszereket és egy mobiltelefont lopott el.

A rendőrök a rögzített nyomok és az adatgyűjtés után azonosították, augusztus 21-én pedig is el is fogták a feltételezett elkövetőt. Kihallgatása után követően a nyomozók őrizetbe vették a 22 éves férfit, és kérték bírósági letartóztatásának elrendelését: ezt az illetékes bíró megtette, a gyanúsított pedig azóta is letartóztatásban van. A bűnügyben a napokban zárult le a nyomozás: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság átadta a dossziét az ügyészségnek, azaz a történtek miatt hamarosan vádemelés jöhet; a fiatal férfiígymiatt felelhet a vádhatóság előtt ( police.hu ).