Riebl Antal polgármester civilekkel, horgászokkal és vízügyi szakemberekkel egyeztetett a helyzet javítása érdekében, s elfogadtak egy intézkedési tervet.
Több Pest megyei településen helyettesít és ügyel, hamarosan pedig Délegyházán veheti át a gyermekorvosi praxist.
A tankerület úgy döntött, hogy a továbbiakban nem vesz részt a finanszírozásban, az önkormányzat egymaga pedig nem tudja kigazdálkodni a költségeket.
Egy sorház kerítését kidöntve gázcsonknak és egy parkoló kocsinak ütközött egy sportautó mára virradóra Délegyháza külterületén - írja a Katasztrófavédelem.
Egy személyautó előzés közben összeütközött egy szabályosan közlekedő rendőrautóval Délegyházán, a balesetben négy ember megsérült - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Többször megszúrta egy idős férfi a Pest megyei Délegyháza polgármesterét egy szombat esti helyi rendezvényen, a támadó ellen emberölési kísérlet miatt eljárás indult.
A Nomád kempingnél elmerült 20 év körüli férfit a helyi és a szigetszentmiklósi tűzoltók igyekeznek még az éjszaka beállta előtt megtalálni.
A Budapest -Kunszentmiklós-Tass vasútvonal egy szakaszán elromlott a jelző- és biztosítóberendezés, emiatt Délegyháza és Taksony között reggel 30-60 percet késtek a vonatok.