Karácsony: Nagy baj lett volna, ha Müllerék a Pesti úton találják az intézmény orvosát - éppen ők tették karanténba

Három repülőgép és két kamion érkezett védőfelszerelésekkel Magyarországra csütörtökön, ezek másfél millió maszkot, egymillió tesztet, hetven lélegeztetőgépet és több száz, azok működéséhez szükséges alkatrészt hoztak - közölte Szijjártó Péter a mai szerzeményt.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: az egészségügyben dolgozók kiváló teljesítményének köszönhető, hogy Magyarországon a koronavírus terjedését sikerült kontroll alatt tartani, ezért a kormány felelőssége a következő időszakban is az, hogy biztosítsa az orvosok, egészségügyi dolgozók munkájához szükséges feltételeket. Ennek érdekében folyamatos a speciális védekezéshez szükséges eszközök beszerzése - tájékoztatott Szijjártó. A tárcavezető ma is hozzátette: a következő hetekben, hónapokban is hasonló forgalom várható a Kína-Magyarország légihídon, hogy a kórházakban, rendelőkben a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljanak.