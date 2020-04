Kudarcot vallott az első kísérletnél egy hatásosnak vélt vírus elleni gyógyszer

Nemcsak a tüdőgyulladás, hanem súlyos véralvadási problémák is lehetnek a szövődményei a betegségnek.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a koronavírus nemcsak a tüdőt, hanem a veséket, a szívet, az emésztőrendszert, a májat és az agyat is megtámadhatja. Az Egyesült Államokban több orvos is arról számolt be, hogy vannak olyan betegek, akiknek a szervezetében vérrögök alakultak ki, amelyek nem reagálnak a véralvadásgátló gyógyszerre. Craig Coopersmith – aki 10 kórház intenzív terápiás osztályának vezetőit koordinálja – azt mondta a The Washington Postnak, hogy a neki jelentő orvosok közül többen is tapasztaltak vérrögképződést a betegeiknél, majd miután másokkal is konzultált, kiderült, a betegek 20-30-40 százalékánál fordult elő ilyesmi – írta a hvg.hu