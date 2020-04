Vádat emeltek a 13 éves lány ellen, aki hátba szúrta iskolatársát

Mindezt a cég egyik csoportvezetője segítségével sikerült véghezvinnie.

A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt vádat emelt egy hulladékszállító cég korábbi dolgozójával szemben, aki éveken át továbbra is a cég alkalmazottjának adta ki magát. Az ügyfelektől beszedte a szállítási díjat, amiről hamis számlát adott, a pénzt pedig megtartotta - írja az ügyészség . A csalásban a cég csoportvezetője is segítette őt. A vád szerint az elsőrendű vádlott, vagyis az egykori dolgozó 2014 és 2017 között úgy keresett meg kecskeméti vendéglátóhelyet üzemeltető cégeket, hogy továbbra is a szemétszállító vállalat munkatársának adta ki magát. A cégeknek felajánlotta, hogy ha előre egy összegben befizetik az éves vagy féléves díjat, akkor esetén kedvezményt kapnak. A vendéglátóhelyek éltek a kedvezményes lehetőséggel és átadták az összeget. Annak érdekében, hogy eljárása szabályszerűnek tűnjön, az egykori dolgozó a hulladékszállító cég nevében, annak bélyegzőjével ellátott hamis készpénzfizetési számlákat és a szolgáltatás igénybe vételéről írásbeli szerződést is átadott az ügyfeleknek. Csalárd tevékenységhez segítséget nyújtott a hulladékszállító cég egyik akkori csoportvezetője – az ügy másodrendű vádlottja – is, aki a cég számítógépes nyilvántartási rendszerébe „belenyúlva”, jogosulatlanul megváltoztatta az érintett ügyfelek szerződéseit, és beállította szerződéseik szüneteltetését. Ezért a hulladékszállító cég nem állított ki számlát ezeknek az ügyfeleknek. A szüneteltetés ténye azonban a szállítást végző részleg előtt rejtve maradt, ezért a cég továbbra is elszállította a hulladékot az ügyfelektől. A vádlottak a csalással cégüknek több mint 2,1 millió forint kárt okoztak, de az összeg egy része megtérült az eljárásban. A hulladékszállító vállalat polgári jogi igényt jelentett be a kára megtérítése érdekében. Az ügyészség a szabadlábon lévő férfiakat üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, ezen túl a hamis számlákat átadó vádlottat hamis magánokirat felhasználásának vétségével, míg a csoportvezetőként dolgozó társát információs rendszer megsértésének bűntettével is vádolja. Velük szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz. Ügyükben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.