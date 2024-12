Életveszélyes a Balaton vékony jegére lépni, ami a hétvégére még el is olvadhat

A rendőrség felhívása arra is figyelmeztet, hogy – meghatározott esetekben – az ország többi szabad vizén is tilalom van érvényben. A szabályszegőket akár 150 ezer forintra is büntethetik.