Ingerlékennyé tehet a hidegfrontot hozó erős szél

A szorongás következtében kialakuló refluxos panaszok hasonlíthatnak a koronavírus-fertőzés esetén megjelenőkre, ezért megijeszthetnek és ördögi körbe is ránthatnak.

A mostani bizonytalan helyzet sokaknak okoz jelentős stresszt, szorongást, sőt akár pánikot is, ami előhozhatja, illetve felerősítheti a reflux tüneteit. „Ha ezzel nem vagyunk tisztában és gyomorégést, -fájdalmat érzünk, berekedünk, köhögni kezdünk, ráadásul mellkasi szorító érzést és nehézlégzést, hátfájást is tapasztalunk, a koronavírus ismert tüneteinek fényében a riadalmunk fokozódhat. A folyamat ráadásul ördögi körbe is ránthat” – mondta Mikoly Kriszta reflux terapeuta a Népszavának.

Görcsben a gyomor

A sok testi folyamatot működtető vegetatív idegrendszer nagyon érzékeny az érzelmi állapotunkra, ha jól vagyunk, boldogsághormon termelődik, ha viszont gond van, megjelennek az úgynevezett vegetatív tünetek: szívdobogás, fejfájás, hasmenés, hányinger és hányás, puffadás. Stressz esetén az agyalapi mirigy kortizolt, gyulladáskeltő hormont kezd termelni, ami az egész testre rossz hatással van. A vegetatív idegrendszer úgynevezett szimpatikus része az „üss vagy fuss” stresszhelyzetek megoldásáért, a paraszimpatikus pedig a nyugalmi, „pihenj és eméssz” állapot kialakításáért felelős. Optimális esetben ezek egyensúlyban vannak, vagy a nyugalmi állapot felé tolódnak. Manapság azonban, a koronavírus-járvány előtti életünkben, de annak kellős közepén is, a stresszes reakció az általános, ettől voltunk és vagyunk sokszor idegesek.

Már a vegetatív idegrendszer harmadik ága, az egész emésztőrendszer, de a hasnyálmirigy és az epehólyag működését is befolyásoló bélidegrendszer, illetve annak hatalmas jelentősége is kezd egyre ismertebbé válni. Megállapították, hogy az agyba futó parancsok nagy része a belekből indul, és a gyors kapcsolat, amelyet a nervus vagus nevű főideg vezényel, ráadásul oda-vissza irányú. Nem véletlenek tehát az olyan kifejezések, mint a „görcsbe ránduló gyomor” és a „lenyelhetetlen és megemészthetetlen esemény”, amelyek az agy és a gyomor intenzív kapcsolatára utalnak. A vegetatív idegrendszer aktív összeköttetésben van a gyomor-, bélrendszerrel, a köztük lévő kommunikációt a bélfalban lévő több százmillió idegsejt, az úgynevezett bélagy biztosítja. Így tehát, ha a beleink nem egészségesek, az immunrendszer sem tud megfelelően működni – tette hozzá a szakember.

Stressz esetén megemelkedik a savszint, amely „meghozza” a refluxos tüneteket is. Ha az állapot tartós, napokig, hetekig, de akár hónapokig érezhetjük a gyomorszájfájdalmat, a puffadtságot és az égő érzést is. Az otthoni munka az esetek többségében kényelmetlen, görnyedő üléssel jár, hiszen kevesen tudnak a lakásukban ideális munkakörülményeket teremteni. A gyomor folyamatos préselése, a hasűri nyomás növekedése is kiválthatja a refluxos tüneteket.

Mit tehetünk?

Hasznos pro- és prebiotikumokat. algát szedni, fontos figyelni a megfelelő táplálkozásra, a sok zöldség- és gyümölcsfogyasztásra. „Ennek egészen élvezetes módja a manapság divatos smoothie-k ivása, amelyet a mikrobiom rendszert támogató, a jó baktériumokat felerősítő adalékokkal is fel lehet turbózni” – javasolta a szakember. Érdemes relaxációs légzést alkalmazni, amelyeknek több fajtája is létezik. Mikoly Kriszta ajánlása szerint a legegyszerűbb, ha naponta többször háton fekve négy ütemen keresztül a hasunkba szívjuk a levegőt, majd négy egység alatt kifújjuk, ha jólesik, be- és kilégzés közben rövid ideig bent is tarthatjuk.

Lehet szedni recept nélkül kapható savcsökkentőket, nagyon fontos a napi 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása. Ihatunk gyógyteákat, különösen lefekvés előtt segít az akácvirág, a nyugtató hatású orbáncfű vagy citromfű, de a gyulladáscsökkentő lándzsás útifű, illetve ezek keveréke is. Ha az idegeskedés miatt sok levegőt nyelve gázosnak érezzük a gyomrunkat, az édesköményből, fehér ürömből vagy a kálmos nevű gyógynövényből készített teakeveréket érdemes fogyasztani – tanácsolta a reflux-terapeuta.