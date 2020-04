Trump csak ül a tévé előtt

Ellentmondásos jelzések érkeznek a Fehér Házból, a republikánusok sem értik, mit szeretne üzenni napi tájékoztatóin az elnök.

Donald Trump meghökkentő tájékozatlanságról tett bizonyságot, amikor csütörtöki tájékoztatóján a napfény és a fertőtlenítőszerek koronavírus-elleni hatásáról kérdezősködött. Előzőleg a belbiztonsági tárca tudományos részlegének vezetője arról számolt be, hogy laboratóriumi körülmények között az ibolyán túli sugárzás, az alkohol és a fertőtlenítőszerek (például a fehérítő) rövid idő alatt megölik a koronavírust. A hírtől felvillanyozódott elnök ekkor azt kérdezte, nem lehet-e például a tüdőbe juttatott fertőtlenítőszerekkel, illetve ultraibolya sugarakkal vagy legalábbis erős fénnyel gyógyítani a betegeket. Amikor a Fehér Ház tudományos stábját vezető Deborah Brix azt kezdte magyarázni, hogy a napfénnyel aligha lehet gyógyítani, Trump azonnal félbeszakította. Szakértők arra emlékeztettek, hogy a fertőtlenítőszeres flakonokon nem véletlenül szerepel a „Csak külsőleg!” figyelmeztetés. A gyártók is megismételték, hogy készítményeiket semmilyen körülmények között sem szabad a szervezetbe fecskendezni. Az ibolyán túli sugarak pedig bőrrákot okozhatnak. A jelek szerint Trump, miközben felhagyott a koronavírus kezelésére alkalmatlan maláriagyógyszer, a hidroxi-klorokil reklámozásával, továbbra is valamilyen csodaszertől várja a megoldást. A New York Times fehér házi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Donald Trump komor és ideges, mert kampánystábjának felmérései szerint visszaesett a támogatottsága az újraválasztása szempontjából kulcsfontosságú államokban. Az elnök hajnali ötkor kel, de csak dél körül megy át az irodájába, addig lakosztályában tévénézéssel tölti az időt. Napi aktivitása néhány telefonbeszélgetésre, tanácsadóival való konzultációkra és a délutáni másfél-két órás sajtóértekezletre korlátozódik. Utóbbi főként az újságírók elleni, előre eltervezett kirohanásai miatt izgalmas. Kikapcsolódásként este is tévét néz, általában a FoxNews és a CNN között kapcsolgat, de néha az MSNBC műsorába is belepillant. Újabban állítólag a FoxNews-zal sem elégedett, mert nem dicsérik eleget. Mint korábban kiszivárgott, elődeinél sokkal kevesebb időt szán a napi hírszerzési összefoglalóra, amelyet erősen lerövidítve, szóban kap meg. Trump gyakran változó véleményével a támogatóit is összezavarja. Georgia republikánus kormányzója, Brian Kemp pédául biztos volt benne, hogy az elnök politikájával összhangban oldja fel az óvintézkedéseket, elvégre a hét elején Trump is bátorította a nyitást követelő tüntetőket. Ám az elnök tudományos tanácsadói megtagadták a korainak ítélt lépés nyilvános támogatását, mire ő is visszakozott, és szerdán már nyilvánosan bírálta Kempet. Az államban pénteken ezzel együtt megnyitották a fodrászatokat, edzőtermeket, masszázs- és tetoválószalonokat, hétfőtől pedig az éttermek következnek. A sajtó és a szakemberek is kíváncsian várják, mennyien kockáztatják meg, hogy éljenek az új lehetőségekkel.