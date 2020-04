Elküldi 127 dolgozóját a Continental nyíregyházi gyára - de nem a koronavírus miatt

A piac átalakulása miatt nem tudott összességében megfelelő szintű nyereségességet elérni az egyik üzletáguk.

Leépít a Continental nyíregyházi gyárában – tudta meg a 24.hu egy olvasójától. A portál értesülését megerősítette a vállalat. A cég közlése szerint nem a koronavírus-járvány miatt bocsátanak el embereket, hanem azért, mert az ott gyártott hűtő-fűtő rendszerekre jelentősen csökkent a kereslet, átalakult a piac.

Összesen 127 dolgozó szerződését bontják fel az év végéig, közülük 109-et foglalkoztattak munkaviszonyban.

A leépítést azzal indokolta a cég, hogy 2018 óta jelentősen csökkent a kereslet a Nyíregyházán működő Mobile Fluid System (MFS) üzletágnál a hűtő-fűtő rendszerek iránt, és a gyár arra számít, hogy ez a trend folytatódik, mivel az autóipar folyamatosan áll át az elektromos autók gyártására. Versenyképességük érdekében ezért összevonják a kiemelt gyárakban a mennyiségeket és a termelést. A döntést a németországi Contitech Mobile Fluid Systems üzletág menedzsmentje hozta meg: Nyíregyházán kifuttatják a hűtő-fűtő rendszerek gyártását, és az üzletághoz kapcsolódó termelést áthelyezik egyéb kelet-európai gyáraikba. Hozzátették, hogy a legtöbb, Nyíregyházáról elkerülő terméket ezentúl is Magyarországon, Makón fogják gyártani. Az MFS-tevékenység a nyíregyházi telephelyen szeptember végére fog megszűnni, de a pontos ütemezés még változhat a megrendelések bizonytalansága miatt. A nyíregyházi gyár nem zár be, fő tevékenységei, a légrugó- és keverő üzletág stabil és nyereséges, így ezeken a területeken nem számítanak hasonló lépésre. A dolgozókat április 23-án tájékoztatták a döntésről. A leépítést ütemezve hajtják végre, és szeretnék, hogy minden munkatárs a lehető legtovább tudjon dolgozni. A Continental az MTI-hez is eljuttatott egy közleményt, amelyben bejelentette, hogy Makóra telepíti a hűtő-fűtő csövek gyártását és szerelését.