Zsilipkapu a valóságba: a különbség a kirakatba tett járványkórházak és a védekezés hátországa között

Utóbbi bemutatásában – aligha meglepő módon – a kormánypropaganda nem jeleskedik.

Hatalmas, kék, kukazsákra hajazó műanyaglapok lógnak a fal tetejéről. A műanyag szélét ki tudja honnan kerített fémsínekkel rögzítették a falhoz. A műanyag lapok széle itt-ott kitüremkedik mögüle. A zsilipkapuként szolgáló kék „szárnyak” lelógatva egymásra hajlanak. A lapok szélét kék ragasztószalaggal tapasztották a falhoz a koronavírusos fertőzöttek fogadására kialakított részleget a „normál” betegektől elválasztó izolációs kamra mindkét oldalán – látszik a lapunk birtokában lévő kórházi fényképeken. Az intézményt az ott dolgozók védelme okán nem nevezzük meg. A covidos oldalon a több ágyas kórtermek üresek. Forrásaink állítják, a szobákban mosdókagyló van, fürdő viszont csak a normál részlegen. Az ágyak mellett éjjeliszekrény, felettük lámpa, a gépi lélegeztetéshez szükséges központi oxigén nincs, két ütött-kopott palackot látni csak a fényképeken. A folyosó végén lévő lépcsőházat a zsilipkapuhoz is használt sínekkel és műanyag fóliával izolálták. Így a koronavírus-részleget csak a normál betegeket ápoló osztályon keresztül lehet megközelíteni. Igaz, a kettő között ott van a fentebb leírt fertőtlenítő zsilip. – Fertőzötteket normál betegekkel egy pavilonban, pláne egy osztályon elhelyezni minden orvosszakmai szabállyal ellentétes. A képeken valójában semmi szakmai szempontból értékelhető nem látható. Ez se nem izoláció, se nem covidos betegek fogadására felkészített osztály – állította a fotók alapján Falus Ferenc korábbi tiszti főorvos.



Falus Ferenc azzal folytatta: – Az is kérdés, hogy van-e ennek a részlegnek engedélye a koronavírusos betegek fogadására. Egyáltalán jártak-e ott a kormányhivatal ellenőrei? S ha igen, elfogadhatónak minősítették-e az osztályt? Falus Ferenc szerint a magyar egészségügynek évszázados tapasztalata van a trükközésben, és a képeken látható részlegnek valójában egy funkciója van. Úgy vélte, az intézményvezető így jelenthette, hogy a fentről kapott utasítást teljesítették, a kórház rendelkezik a megkívánt covidos ágyszámmal, így nem rúgták ki. – S ez most fontos momentum. A kormány és az egészségügyi kormányzat ugyanis csúnyán visszaél azzal, hogy a határok lezárása és a központi tiltás miatt az egészségügyben dolgozók nem mehetnek külföldre. Aki most állás nélkül marad, az kereset nélkül maradhat hosszú ideig – mondta lapunknak Falus Ferenc. A fotókon látható osztályon – úgy tudjuk – a még nem fertőzött betegeket a kötelező ágyfelszabadítás okán még inkább összezsúfolták. Az osztály ápolónőinek munkáját máshonnan ide vezényelt asszisztensek segítik, de nem lévén gyakorlatuk – vagy már erősen megkopott a régi tudás –, az ágy melletti betegápolásban kevés hasznukat veszik. Maszkból és kesztyűből mindenesetre van elég. Kartondobozokban sorakoznak a nővérszobában. A beszámolók szerint az osztályt megüli a nehéz várakozás a járvány előre bejelentett tetőzésére. De mindenki nagyon erősen bízik benne, hogy ide egyetlen koronavírusos beteget se hoznak. Mindenki csendben teszi a dolgát – erősítették meg lapunknak. Ha nem így tennének, az bekerülne a róluk vezetett nyilvántartásba és azután nővérhiány ide vagy oda, sehol sem kapnának munkát. Így senki nem minősíti az átalakítást. Az új covidos részleg összképe mindenesetre kicsivel rosszabbnak tűnik a sebtiben járványkórházzá alakított Kútvölgyiben kialakított osztálynál. S messze alulmúlja az Orbán Viktor miniszterelnök által látványosan dokumentáltan felkeresett szekszárdi Balassa János kórház covid-osztályát. Mint ahogy köszönőviszonyban sincs a kecskeméti kórház vörös zónájával, ahol komplett intenzív osztályt alakítottak ki lélegeztetőgépekkel és a különböző kiegészítő eszközökkel. A két és fél hét alatt felhúzott 150 beteg fogadására alkalmas kiskunhalasi mobil járványügyi kórházzal össze se hasonlítható. A 225 konténerből álló épületegyüttes gyógyító-megfigyelő egységgel, három utas zsiliprendszerű öltözőkkel, befogadó és vizsgáló részleggel, külön laboratóriummal, röntgen-, ultrahang- és CT-készülékkel, továbbá lélegeztető gépekkel rendelkezik. Az elsőként említett kék zsilipes részlegből mindez hiányzik, bár az intézményben másutt, más épületben elérhető. De talán a valódi cél ezekkel a rögtönzött covid-kórtermekkel nem is kizárólag a járványra való felkészülés. Halk suttogással terjed a pletyka, miszerint a Kásler Miklós miniszter által elrendelt több mint harmincezres ágyfelszabadítás okai között a járványhelyzet kezelésén túli indítékok is állnak. Talán ezek az ágyak – vagy legalábbis sok közülük – a pandémia után se kerülnek vissza az aktív gyógyítás berkeibe.