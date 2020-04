Úgy érzik az emberek, hogy az adójukat mindig beszedte az állam, de ha bajba kerülnek, alig kapnak segítséget

Súlyos betegségben szenvedett a koronavírusban meghalt 41 éves férfi.

A koronavírus-járvány nem csak az életeket veszélyezteti, ezért hozott gazdasági intézkedéseket a kormány – jelentette ki Izer Norbert az operatív törzs szombati tájékoztatóján. A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára közölte: azt gondolják, hogy a kormány az adókezelési technikák közül a legjobbat választotta, az adócsökkentést. Ezután felsorolta a kormány adócsökkentési intézkedéseit. Eddig több mint 600 milliárd forintot védekezésre, 300 milliárdot pedig gazdasági akciókra költöttek. Elmondása szerint vannak olyan ágazatok, amelyek az átlagosnál is jobban sújtottak, ilyen például a turizmus, ezért abban a szektorban is adókat csökkentettek. Azért, hogy az év második felében kereslet is legyen, a turistáknak az idegenforgalmi adót nem kell megfizetniük, azt az állam állja. Emlékeztetett azokra az intézkedésekre, amelyeket azért hoztak, hogy a gazdaság kilábaljon majd a járványból. Izer Norbert összegzésként megjegyezte, hogy a meghozott adóintézkedések közül az adócsökkentések sok családnak és vállalkozásnak jelentenek segítséget, azoknak köszönhetően több pénz marad a családoknál és a munkavállalóknál, ami mindig jó hír, de a jelenlegi járványhelyzet miatt kifejezetten jelentős. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2443 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, egy 41 éves férfi kivétel mind idősek. Ő egy baktérium okozta bélfertőzésben szenvedett. Így már 262-en haltak meg a fertőzés következtében. 458-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Elmondása szerint a kórházban kezeltek száma nem csökken, emelkedő tendenciát mutat. Jelenleg 899 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 10 942 ember van, és összesen 60 801 mintavétel történt. Közölte, hogy óriási kincse van Magyarországnak. Európai immunizációs hetet ünneplünk, amelyet minden évben megtartanak, mivel számos új eredmény keletkezik a védőoltások körül. Hozzáfűzte: hőn áhítjuk, hogy a koronavírusnak is meglegyen az ellenszere, és a betegség elkerülhető legyen. Nagyon bizakodnak abban, hogy a koronavírus elleni védőoltás is hamarosan megszületik. – A magyarországi védőoltási rendszer egy csoda – jegyezte meg. Ennek megfogalmazása szerint más országokból is csodájára járnak, mivel 12 betegség ellen kötelező a védőoltás itthon, és majdnem 100 százalékos átoltottságot biztosít. Például a kanyaró, mumpsz, bárányhimlő, BCG ellen is. Ezeket térítésmentesen biztosítja a kormányzat. Úgy véli, ezt természetesnek fogadjuk el Magyarországon, pedig nem az. Ezt azért is hangsúlyozta Müller Cecília, mert ellenőriztette a napokban, hogy rendben zajlik-e a kötelező védőoltások beadása. Hozzáfűzte, hogy ezen védőoltások beadása a kedvezőbb járványügyi helyzet fenntartása miatt is fontos. Beszélt az iskolai kampányoltásokról is. Ezek halasztódnak, majd a járvány utáni iskolai időszakban adják be őket. Pénteken volt Szent György napja. Erre emlékeztetve Müller Cecília megköszönte a rendvédelmi szervek munkáját, amelyek nagyon nehéz körülmények között állnak helyt, nem csak most a járványban. Ők azok az egészségügyi dolgozók mellett, akiknek nincsen ünnepnap, nincsen hétvége. Megköszönte nekik, hogy vigyáznak ránk. Kiss Róbert alezredes emlékeztetett arra, hogy május 3-ig maradnak hatályban a kijárási korlátozások. Az azutáni időszakra vonatkozóan új rendeletet hoz majd a kormány. A hétvégi önkormányzati rendeletekről elmondta, hogy a települések és fővárosi kerületek ismét hozhatnak szigorúbb szabályokat az országosan érvényes kijárási korlátozásoknál, ezek hatálya vasárnap éjfélkor jár le. Pénteken 24 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek magatartásszegés miatt, és eddig összesen 1231 esetben tettek valamilyen szabálysértési szankciót ilyen ügyben. Tegnap újabb védőeszközök érkeztek Budapestre, amelyek között 21 lélegeztetőgép is van. Ezeket már a központi raktárba szállították. Hegyeshalomnál megindult a személyi forgalom, Magyarország és Ausztria állampolgárai így ezen az átkelőn is ingázhatnak.Arra a kérdésre, hogy ki adhat vérplazmát, Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírusból felgyógyult emberek vérplazmáját fogják felhasználni a még betegek kezeléséhez. A kezelőorvosok alapján veszik majd fel a kapcsolatot a gyógyultakkal azért, hogy adjanak vérplazmát. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy ha a korlátozásokon lazítanak, és lassan beindul az életünk, akkor sem az idősekre vonatkozó korlátozásokat oldják fel először, mert ők a legsérülékenyebbek. Müller Cecília érdeklődésre azt válaszolta, hogy sikerülhet a járványt kontroll alatt tartani. A katonák folyamatosan végzik az idősotthonok fertőtlenítését, amely hamarosan véget ér. Most azok az intézmények következnek, ahol még nem regisztráltak koronavírusos beteget. Müller Cecília arra a kérdésre, hogy találtak-e szabálytalanságot idősotthonokban, azt felelte, hogy az otthonoknak először egy kérdőívet kellett kitölteniük. Most a 100 fő feletti intézményeket ellenőrzik, azután következnek a kisebb intézmények. Arra a kérdésre, hogy magas-e a környező országokhoz képest a magyarországi halálozási ráta, Müller Cecília azt válaszolta, hogy a rátát tekintve hazánk az alsó harmadban van. Az országos tisztifőorvos szerint fegyelemre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a tömeges megbetegedést. Közölte azt is, hogy nagyon sok maszk érkezett az országba, de nagyon sokra is van szükség, ezért azt azok kapják elsősorban, akiknek feltétlenül kell a védekezéshez: szociális, egészségügyi és rendvédelmi dolgozók.