Megjelent a koronavírus a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában

Ma rendezte volna a Magyar Kerékpárosklub az I bike Budapest nevű hatalmas biciklis vonulást, a végén az ikonikus kerékpáremeléssel. „Sajnos, mint annyi más izgalmas program, ez is elmarad a járvány miatt. A kerékpáros élet viszont nem áll meg a fővárosban, sőt, éppen az egészségügyi veszélyhelyzet adott lökést a kétkerekű fejlesztéseknek” – írta Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester hozzátette: a világjárvány sem terelheti el figyelmünket a klímaválságról, a bolygónkat, a jövőnket érintő veszélyes éghajlati hatásokról. Azzal, hogy a budapestiek jelentős része fegyelmezetten otthon maradt, az autósforgalom visszaesett a városban. Ez pedig lehetőséget teremtett arra, hogy megtervezenek és meg is valósítsanak egy komoly kerékpárúthálózat-fejlesztést. „A fejlesztések célja, hogy megkönnyítsük azok dolgát, akik a járvány idején egyszerre biztonságos, a távolságtartásra alkalmas és klímavédelmi szempontból is fenntartható módon kívánnak közlekedni” – írta. Karácsony kiemelte, hogy első lépésként a Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, második lépésként a Tétényi úton, a Bartók Béla út – Etele út között kezdődött el a munka, harmadik lépésként pedig az Üllői úton alakítottak ki új kerékpársávot a Budapest Közút munkatársai. „Így immár a Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút között is biztonságosabban lehet kerékpározni. Tervezünk és dolgozunk tovább: felkészül a Nagykörút. Az elmúlt hónapokban 27 ponton alakítottunk ki úgynevezett B+R parkolókat, amelyek összekötik a kerékpáros és a közösségi közlekedést” – fogalmazott a főpolgármester. A bejegyzésben kiemelte, hogy bár a kerékpársávokat ideiglenesen, a járvány idejére hozták létre, bízik benne, hogy minél több állandóra is megmaradhat közülük. „A koronavírus-járvány számos dolgot megváltoztat az életünkben, a szokásainkban; vélhetően közlekedni is másként fogunk, mint korábban. Az elmaradt I bike Budapest napján azt kívánom, hogy jövőre ilyenkor egy óriási, vidám és leginkább egészséges tömeg tekerje körbe Budapest szívét, részben az új sávokban” – írta Karácsony.