Ne feledje, hétfőtől már csak eltakart arccal vásárolhat és utazhat Budapesten

A fővárosi rendelet értelmében a BKK járatairól - egy hetes türelmi idő után -, le kell szállnia annak, aki nem takarja el az arcát.

Április 27-től csak maszkban, vagy egy kendővel, sállal az arcunkat eltakarva lehet használni a fővárosi közösségi közlekedési járatokat – emlékeztet közleményében a BKK . A szigorításról a fővárosi operatív törzs döntött, hogy ezzel is visszaszorítható legyen a Budapesten nagyobb léptékben terjedő koronavírus-járvány – a betegség ugyanis két hétig is lappanghat bármilyen tünet nélkül, és ezalatt a hordozók bárkit megfertőzhetnek. A maszk viselése nem csak a tömegközlekedésben, de a üzletekben, sőt, taxizás közben is kötelező lesz, ahogy erre korábban Karácsony Gergely főpolgármester is figyelmeztetett. Az intézkedés a 6 éven aluli utasokon kívül nem vonatkozik például azokra a járművezetőkre sem a közösségi közlekedésben, akik meg tudják tartani az utasoktól való legalább kétméteres távolságot, illetve akiket a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el az utasoktól. A rendelkezés szerint a BKK járatairól - egy hetes türelmi idő után -, le kell szállnia annak, aki nem takarja el az arcát. A BKK ugyanakkor nem csak előírja védekezést, de segíti is azt: a BKK munkatársai – a társaság szerint önkéntes munkában – 60 ezer mosható, vasalható egészségügyi textilmaszkot osztanak ki ingyenesen tíz kiemelt fővárosi csomópontban: