Molotov-koktéllal akart vírust irtani egy angyalföldi üzletben egy fővárosi férfi

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. április 26-án távmeghallgatás útján megtartott ülésén elrendelte annak a 18 éves férfinak a letartóztatását, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsít a Pest Megyei Rendőr-kapitányság.

A két férfi együtt élt egy diósdi ingatlanban, ahová 2020. január végén befogadták a gyanúsítottat. Mindhárman italozó életmódot folytattak és gyakran veszekedtek egymással - olvasható a Budapest Környéki Törvényszék közleményében . A gyanúsított haragudott az őt korábban bántalmazó lakótársakra, ezért 2020. április 24-én éjjel a házban magához vett egy 100 cm hosszú, 17 cm élhosszúságú fejszét, felébresztette a már alvó sértettet és a fejszével 4-5 erős ütést mért a fejére és a nyakára, továbbá csonkolta a jobb karját. Ezután átment a másik szobába, ahol felébresztette a másik alvó férfit is és 4-5 fejszecsapással rá is lesújtott. Mindkét férfi a helyszínen életét vesztette. Cselekményét követően a gyanúsított elsétált egy közeli benzinkúthoz, ahol alkoholt és energiaitalt vásárolt, majd visszament az ingatlanba, ahonnan a 112-es központi segélyhívó számon bejelentést tett, mely szerint egy baltával halálra verte lakótársait. A bejelentés alapján kiérkező rendőrök a gyanúsítottat 1 óra 59 perckor elfogták. A gyanúsítottal szemben jelenleg is folyik büntetőeljárás súlyos testi sértés bűntette miatt. A gyanúsított megélhetése bizonytalan, munkahellyel, rendszeres igazolható jövedelemmel, rendezett családi kapcsolatokkal nem rendelkezik. Z. J. Zs. bűnössége megállapítása esetén tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt vonható felelősségre. Ezek a körülmények, továbbá az, hogy a gyanúsított tettét jogos önvédelemnek tartja, a szökés, elrejtőzés közvetlen veszélye megalapozottan fennáll. Továbbá feltehető, hogy a gyanúsítottat ért vélt vagy valós sérelem esetén további szabadságvesztéssel büntetendő, élet vagy testi épség elleni cselekményt követne el. A bíróság a gyanúsítottat meghallgatta, aki a bíróság előtt nem tett vallomást. A bíróság az indítvánnyal egyetértve elrendelte letartóztatását az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, legfeljebb azonban 2020. május 26-ig. Az ügyész, a gyanúsított és védője is tudomásul vette a bíróság döntését, így az végleges és végrehajtható - zárul a közlemény.