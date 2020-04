Kegyetlen idők

A szükség az ötlet szülőanyja, mondta Peter Gelb, a Metropolitan főigazgatója a négyórás, online közvetített élő műsor felvezető beszélgetésében, amelyen a ház énekesei léptek fel. A nagyszabású esemény egyben adománygyűjtő akció is volt, bár fő célja nem az volt.

A hangoknak hallatszódniuk kell, szól a pénzgyűjtő kampány szlogenje, amelynek révén a tavaszi szezonban a korlátozások miatt kieső mintegy 60 millió dollár veszteséget kívánja pótolni a New York-i Metropolitan Operaház. A szombat esti gáláján, ha zenekar és a kórus tagjait és a kísérőket is beleszámoljuk, a meghirdetett mintegy negyven énekes sztárnál jóval több művész fellépője volt. A Met utolsó előadása a szezonban a karatén kihirdetése miatt március 11-én volt, azóta az énekesek hazatértek, így Tbiliszitől New Yorkig kellett őket megkeresni otthonaikban, megszervezni, hogy a nyolc időzónában mindegyikük a megfelelő időpontban a laptopja kamerája előtt legyen, és Skype-on, olyan kísérettel, amit meg tudott szervezni magának, bemutassa produkcióját. Nagyjából ez mindenkinek sikerült, de Joyce DiDonato olyan helyen volt Spanyolországban, ahol nem tudott internetes kapcsolathoz jutni, és a „koncert” zárószámát éneklő Anna Netrebko is egy előre felvett produkcióval jelentkezett. Az online gálakoncert ötletének természetesen ellenzői is voltak, milyen az, mondták, hogy hazaküldik az alkalmazottakat, majd felkérik őket ingyenes fellépésre. A WQXR közösségi rádiónak nem is nyilatkoztak névvel az egyet nem értő énekesek: lehet, hogy a Met iránti lojalitásból, de attól is félhettek, hogy jövő szezoni szerződésük láthatja kárát. Michael Fabiano tenorista viszont azt mondta: „Nem érzem magam kizsákmányoltnak, megmutatjuk Amerikának és a világnak, hogy az opera tovább él”. Persze a legnagyobb sztárokat, akik 15 ezer dollárt is kaphatnak egy fellépésért, a mostani korlátozások nem vágják a Földhöz, például Perez szoprán adózási okokból Philadelphiából Chattanoogába költözött, miután a nagy operaházakban kezdett énekelni. Ezt a kevésbé kapós énesek nem tehetik meg. Jamie Barton szoprán pedig akcióba kezdett, hogy a kisebb operaházak művészei kapjanak anyagi segítséget alkalmazóiktól.



Peter Gelb, a Met főigazgatója lemondott évi 1,45 millió dolláros fizetéséről, amíg a ház élete vissza nem tér a normális kerékvágásba, és csökkentette az adminisztratív dolgozók bérét is 10-50 százalékkal, a szerződések vis major záradékával magyarázza lépését: „Amin most keresztülmegyünk, minden csak nem normális. Tudom, hogy sok művész nem örül ennek... Nem mindenki elégedett a Mettel, és azzal, ahogy működik”. De a kisebb operaházaknak nincs az a lehetőségük, hogy egy egész szezonra szóló szerződéseket köthessen az alkalmazottakkal. És még jó időkben is, a Metnek, mint a non-profit előadóművészeti intézményeknek általában, harcolnia kell az adományokért, teszi hozzá Gelb. Aki szintén ott ült otthonában a laptop előtt, és Yannick Nézet-Séguin főzeneigazgató karmesterrel együtt magára vállalta a műsorvezetést. Eben a szerepében szólt is róla, hogy az internetes kapcsolatok különböző minősége okozhat problémákat. De a szükség, úgy is mint az ötletek szülőanyja, sok mindenen átsegítette a művészeket, az első számban Peter Mattei Svédországból mandolin helyett harmonika kísérettel adta elő Don Giovanni szerenádját. De voltak énekesek, akik profi zongorakísérőket hívtak, voltak, akik saját magukat kísérték, voltak, akik a zongoraszólamot felvételről játszották be, sőt olyan is, aki kihagyta a kíséretet, mint Isabel Leonard. Kapott saját számot a zenekar és a kórus is: internetes együttműködésük felvételét láthattuk Nézet-Séguin vezényletével, és a koncertmester, David Chan is szólózhatott. Roberto Alagna és Aleksandra Kurzak a Szerelmi bájital részletben kis színreállítást is bemutatott a szobasarokban. A lényeg azonban az közvetítést figyelők számára az lehetett, hogy kedvenceik jól vannak, őrzik hangjukat, vigyáznak rá, ezt a nem túl jó közvetítési minőség ellenére is meg lehetett állapítani a legtöbbjükről. A zenekar egyik brácsását azonban elvesztette a járványban, róla külön megemlékeztek a műsorban. Jonas Kaufmann, Renée Fleming, Elīna Garanča, Ailyn Pérez, és a többiek úgy tűnik tudásuk legjavát akarták és tudták is adni. Biztosan lesz jónéhány operatársulat világszerte, amely a következő hónapokban a túlélésért fog küzdeni, de ha lesznek is nehézségei, a Metropolitan aligha lesz közöttük.