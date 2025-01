A játék úgy pulzál, ahogy kell

A nagysikerű lakásvetítések után most a mozik következnek: Hajdu Szabolcs saját darabjából, családja részvételével, operatőr-tanítványaival forgatott filmje, az Ernelláék Farkaséknál mától bekerült a hagyományos forgalmazásba. A hatszereplős kamaradarabban a színészként most először filmben is bemutatkozó rendező mellett felesége és gyerekei, Török-Illyés Orsolya, Hajdu Lujza, Hajdu Zsiga, valamint a színpadi előadásból Tankó Erika és Szabó Domokos játéka ragad magával.