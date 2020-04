Elbocsátási hullám a szállodaiparban

Optimisták a balatoni vállalkozások, bíznak a május végi, június eleji nyitásban, s remélik, még megmenthető az idei év. Ha viszont elhúzódik a járvány, a tóparti kisvállalkozások nagy része becsődölhet.

Júliusra-augusztusra már tele vagyunk, reméljük, ki is tudunk nyitni – mondta Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel tulajdonosa. – Abban bízunk, hogy a június már normális forgalmat hoz, s akkor egy jó nyárral, illetve egy elhúzódó jó utószezonnal kompenzálhatóak lesznek az előszezon veszteségei. Sokan várják, hogy az elmúlt évtizedek legerősebb nyári szezonja jön, ha véget ér a járvány, de ez nem minden szálláshelyre érvényes: mi eddig is 90 százalék feletti kihasználtsággal működtünk, azaz nincs túl nagy mozgásterünk. Emellett lehet, hogy több lesz a magyar vendég, viszont külföldi bizonyosan kevesebb érkezik majd. Bár a Balatonnál az egész évben nyitva tartó szállodák és panziók számára komoly veszteséget jelentett az elmaradt előszezon, a többség abban bízik, ha levonul a járvány, óriási lesz az érdeklődés a tóparti szálláshelyek iránt. Azok is a Balatont választhatják majd a szabadságuk idejére, akik máskor tenger mellé mentek pihenni, ám a koronavírus miatt most erre nem lesz lehetőségük, vagy nem mernek útnak indulni.

Tóth Gergely ugyanakkor hozzátette: a kieső két-három hónapot a felelősen gazdálkodó, hosszú távban gondolkodó vállalkozások még átvészelik, az ennél hosszabb bezárást viszont már csak állami segítséggel élhetik túl. Legalábbis a nagyobb szállásadók, mert a kis helyek, melyek csak egy család megélhetését biztosítják, bizonyosan tönkremennek, ha elmarad a nyári szezon is. Szentpéteri Csilla, a siófoki Tourinform vezetője szerint a szállásadók többsége júniusi nyitásban bízik, s a lemondások alapján a vendégek is: csak az áprilisi-májusi-június eleji foglalásokat mondták vissza, sőt, amióta kiderült, a várakozások szerint május elején tetőzik a járvány, megindultak az új foglalások. Egy két szállodát üzemeltető siófoki cég szerint a nyári szezon erős lehet, főleg, hogy a SZÉP-kártyákra érkező pénzt el akarják majd költeni az emberek. - Lemondásunk nem jelentős, főleg külföldiek, érdeklődőből pedig egyre több akad, amióta elhangzott a bizakodó bejelentés a járvány május eleji tetőzéséről – jelentette ki Balla György, a balatonmáriaifürdői Pelso Panzió tulajdonosa is. – Az biztos, ha lehet utazni, lesz fizetőképes kereslet, még úgy is, hogy egy réteg, melynek anyagi veszteséget okozott az elbocsátások miatt a járvány, az idén nem tud majd nyaralni menni. Nagyon nagy szükség lenne egy jó július-augusztusra, s ha ez megvan, akkor lehet reménykedni, hogy az utószezon visszahozza a kiesett előszezont. Balla György úgy vélte, ha viszont a járvány belenyúlik a nyárba, a kisebb, főleg szezonális vállalkozások számára végzetes lehet. Akik bérlik üzletüket, visszaadják, s a néhány szobás magánszálláshelyek is vesztesei lesznek a válságnak. - Úgy tíz éve volt egy nyár, amikor négy hétre zsugorodott a főszezon, azt még túl lehetett élni – jegyezte meg. – Egy ennél rövidebb szezon viszont komoly átrendeződéssel járna, ami állami és önkormányzati segítség nélkül komoly problémát jelenthet. - Mindenki ugrásra készen állt, szakácsokkal, pincérekkel, takarítókkal tárgyaltunk a leendő szerződéseikről, amikor idén márciusban beütött a krach, s az újra nyitásról azóta is csak álmodozhatunk – mondja Kupai Lajosné, aki férjével közösen viszi a Tisza-tónál, az abádszalóki öbölben lévő Aquarium éttermet és vendégházat. A téli hónapokban ők ketten elegen vannak, a rájuk eső bért és annak költségeit nagyjából ki tudják gazdálkodni, de a szezonra mindig felvesznek embereket: ez most elmaradt. A korábban bejelentkezett vendégek sorra lemondták a foglalásaikat, pedig telt házuk lett volna a kora tavaszi Böllér-fesztiválon, valamint húsvétkor és pünkösdkor is. Jelenleg egyetlen érvényes rezerváció van a naptárban, augusztusban érkezne horgászversenyre egy nemzetközi vendégcsapat, akik a teljes szálláshelyet lefoglalták még a vírus megjelenése előtt. Ők egyelőre nem mondták vissza a szobákat, de ha elmarad a verseny, vélhetően ők sem jönnek. - Hosszú hetek után április 21-én jött egy szeptemberi foglalás egy magyar családtól: ez volt az első „fecske”. Abban lehet reménykedni, hogy ez már nemcsak ígéret marad, hanem valódi vendégekké is válnak, s ha nyári szezonunk nem is lesz az idén, talán ősszel elindul mégis valami – mondta a vállalkozó. Tavaly egész évben 62 százalékos volt a Tisza-tó térsége első négycsillagos szállodájának kihasználtsága, s ezzel az aránnyal indult a január és a február is a tiszafüredi Balneum Hotelben, amikor márciusban terjedni kezdett a járvány. - Minden jelentkezőnek felajánlottuk, hogy átfoglalhatja egy későbbi időpontra a szobát vagy ajándékutalvány formájában megválthatja azt, s majdnem mindenki élt ezzel a lehetőséggel – mondta Lipcsey Zsuzsa, a hatvankilenc szobás Tisza-parti létesítményt is működtető kft. ügyvezetője. A munkatársaik egy részét továbbra is teljes munkaidőben foglalkoztatják, akinek pedig csökkenteni kellett a bérét, annak felajánlották, hogy a cégcsoport egyéb mezőgazdasági ágazataiban külön órabérért alkalmazzák őket.