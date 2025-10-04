Két-három éven belül meg akár további háromezerrel.
A kiberbűnözők leginkább négycsillagos hoteleket pécéztek ki, és 800-tól 10 ezer euróig terjedő árakon kínálták az iratokat.
Balszerencséjükre nettó 20 ezer forintnál olcsóbb eszközöket nem lehetett elszámolni a pályázatban.
Az egyik püspökség kifejezetten sporthotelt nyitott egy futballstadion mellett.
Henry Kallan szlovákiai magyar emigránsként kezdett húszéves korában új életet Amerikában. Szállodás lett, egyik hotelje Budapesten a világ legjobbja lett. A nem mindennapi életútról kérdeztük.
Elsősorban a gazdaságfejlesztési miniszterrel szeretnének megállapodni.
A Peter's Consulting Kft.-t Zentai Péter vezeti, aki Rahimkulov cégeit is irányítja.
Magyarország leggazdagabb emberének szállodáit a koronavírus-járvány első hullámában segítették közpénzből, mire ő a hotelek jó részét bezárta, a dolgozók felét pedig kirúgta.
Országszerte húzzák le teljesen vagy részlegesen a rolót a turisztikailag fontos városok intézményeiben, fürdőkben, hotelekben.
Egyelőre jók a foglalkoztatási adatok, a cégek azonban már létszámstopot hirdettek.
Már júniusban is több volt a turista, mint tavaly, de a járvány előtti szinthez képest még sokkal kevesebb volt a vendég. Júliusban sokat javult a helyzet.
Viszont aki most vállal munkát, az többet is vihet haza.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint drámai a munkaerőhiány a szállodaiparban.
Nem lett kevesebb a bosszúságot okozó belföldi szálláshelyek száma. Legalábbis ez derült ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) érkező panaszokból.
Belföldi foglalásdömpingre számít a szakmai szövetség, Pünkösdre a jobb helyek már elkeltek.
Orbán Viktor hétfőn közölte, hogy be kell zárnia az éttermeknek és legfeljebb ételkiszállítást vagy elvitelt biztosíthatnak, a szállodák pedig legfeljebb üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak kedd éjfél után.
Sem az építési kedv, sem az ellenállás nem csitul a tatai tóparton, amelyet az Avalon nézett ki magának szállodalétesítésre, a fideszes városvezetés teljes támogatásával. Tata vezetése most – meglehetősen feszült hangulatú lakossági fórumokon – arról igyekszik meggyőzni a helyieket, hogy a város nyer a beruházással. A civil ellenoldal viszont jogi fogást keres, és a jelek szerint talál is a projekten.
Szigorítanák a rövidtávú lakáskiadás feltételeit.
A program keretében 60 és 300 millió forint közötti támogatások igényelhetők.
A szállodaszövetség elnöke bizakodóbb a vidéki turizmus vonatkozásában, mint a főváros esetében.
Egy neve elhallgatását kérő fővárosi szállodaigazgató egyenesen kétségbeejtőnek látja a helyzetet, ugyanis az eddig bejelentett állami mentőcsomagot szerinte nem tudja a szektor igénybe venni.
Közös kampányt indított a fővárosi önkormányzat és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. Az üresen álló budapesti szállodák ablakaiban sötétedés után a 4U! üzenetet jelenítik meg.
Ez országszerte 12,5 ezer szállodát érint.
Egyre több turista érkezik Budapestre, de még nem kell kitenni a „megtelt” táblát. A belvárosban több tucat szálloda épül, köztük ötcsillagos hotelek is.
Országszerte megteltek a szállodák a négynapos hosszú hétvégén - számolt be az állami televízió, a híradójában.
A magyar főváros a 12. legkeresettebb az európai utazók körében az európai városok listáján szilveszterkor a Trivago.hu szálláskereső weboldal adatai alapján.
Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó hotelek fejlesztése miatt születhetett az a hitelprogram, melynek keretében a vendéglátás területén 44 milliárdos kamatmentes hitelt lehet igényelni a kizárólagos állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankon keresztül - tudta meg a Magyar Nemzet. Az MFB közlése szerint: az írás több helyen is valótlanságokat állít, illetve téves összefüggéseket sugall.
Egyszerűen fogalmazva azért, mert nincs rá szükségük, így is biztosított a teltház. Kovács István, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének főtitkára elmondta, hogy átalakulóban vannak a húsvéti szokások, ezt az ünnepet is egyre több család tölti szállodában, így a belföldi hotelekben várhatóan nem maradnak üres szobák.
Megteltek a szállodák az ország fontos turisztikai központjaiban, minden vendéglátó egység 90 százalék fölötti kihasználtsággal üzemel a hosszú hétvégén - derül ki az M1 aktuális csatorna szombati körkapcsolásából.