Nem lehet szállodát építeni a tatai tópartra

Sem az építési kedv, sem az ellenállás nem csitul a tatai tóparton, amelyet az Avalon nézett ki magának szállodalétesítésre, a fideszes városvezetés teljes támogatásával. Tata vezetése most – meglehetősen feszült hangulatú lakossági fórumokon – arról igyekszik meggyőzni a helyieket, hogy a város nyer a beruházással. A civil ellenoldal viszont jogi fogást keres, és a jelek szerint talál is a projekten.