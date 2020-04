Őszre csúsznak a kampányoltások

Egyetlen további jól irányzott kormányzati megvonás a földbe állíthatja a járvány miatt már amúgy is kivérzett önkormányzatokat.

A legnagyobb guruk se tudják, hogy mikor indul újra a gazdaság és mikorra pörög föl a régi fordulatszámra, márpedig e nélkül nagyon nehéz akár csak megsaccolni is az önkormányzatok járvány okozta veszteségét – magyarázza Horváth Csaba (MSZP), Zugló polgármestere. Szerinte egyelőre három dolog biztos: a kormány elvonja a gépjárműadóból származó bevételeket, ami a XIV. kerület esetében 440 millió forint, ehhez adódik hozzá az Orbán Viktor kormányfő által ingyenessé tett parkolás okozta új ab b 150 milliós veszteség, valamint a járványvédekezésre, illetve az egészségügyi és szociális területen dolgozóknak adott veszélyhelyzeti pótlékra eddig elköltött 180 millió forint. Mindez együtt jócskán meghaladja az idei költségvetésbe betervezett 300 milliós tartalékkeretet. Az önkormányzat ennek ellenére egyelőre nem készül a költségvetés további módosítására, mint ahogy elbocsátásokra sem. Már csak azért sem, mivel ez rövid távon többet visz el a munkavállalóknak kifizetendő járandóságok okán, mint amennyit megspórolhatnánk, ráadásul a kerületi intézmények újraindításakor nagyon hiányoznának ezek a szakemberek. A beruházásokat mindenesetre a kép tisztulásáig elhalasztják. Egyelőre megbecsülni sem tudják, hogy a helyi iparűzési adóból (HIPA) mennyi juthat majd nekik, bár az inkább a jövő év problémája. Horváth szerint a kormány nem fogja meglépni a HIPA járvány előtt belengett elvonását, az ugyanis földbe állítaná az önkormányzatokat. Ez pedig azt jelentené, hogy az alapvető szociális feladatokat se tudnák ellátni és például közvilágítás se lenne. Ezt pedig az Orbán-kormány se vállalhatja fel. Zugló polgármestere úgy véli, hogy a jelenlegi kijárási korlátozások nem tarthatóak fenn sokáig, így egy-két hónap múlva újranyitnak a boltok, az éttermek, megindul a termelés. Külföldön legalábbis már oldanak a szigoron. Nem ennyire bizakodó Németh Angéla (Demokratikus Koalíció) XV. kerületi polgármester. Parkolási bevételre ugyan nem számítottak, hiszen a kerületben ingyenes a közterületi várakozás, de a gépjárműadó elvont 230 milliója bizony érzékenyen érinti az önkormányzatot. Nagy a bizonytalanság abban is, hogy az óvodák normatívájából mennyit kapnak meg az önkormányzatok, hiszen az intézmények jelenleg zárva tartanak, márpedig a feladatellátáshoz igazodó finanszírozás szerint az ellátott ovisok után kapják az állami támogatást. Az iparűzési adóból a kerületnek jutó résszel még nem is számoltak, de a vállalkozásoktól az önkormányzathoz érkező számtalan bérleti díj-kedvezményre vonatkozó kérés nem sok jót sejtet. A védekezéshez szükséges eszközök beszerzéséről, a járvány miatti segélyekről, támogatásokról és költségekről külön nyilvántartást vezetnek abban bízva, hogy a kormány a kiadások legalább egy részét majd megtéríti. Nagy gondban vannak a tervezett fejlesztésekkel, mivel tavaly a költségvetés késői elfogadása miatt egy sem valósult meg, így az idén két év beruházásait kellene megvalósítani. De a járvány miatt most az a szokatlan helyzet állt elő, hogy a forrás meglenne rá, de a közbeszerzések elhúzódása miatt nem biztos, hogy beleférnek az időbe. Az egyik tervezett óvodafelújítást már le is húzták a listáról. Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere 400-500 millió forint mínuszra számít, miután a fejlesztésekre és egyebekre tartalékolt csaknem 3 milliárd forint már elúszott a járvánnyal kapcsolatos védekezésre, eszközbeszerzésre, segélyekre, pandémiás-járadékra. Józsefvárosnak 115 millió forint kiesést jelent a gépjárműadó kormányzati elvonása, míg az ingyenes parkolás három hónapot számolva 450 millió forint mínuszt termel. Ezeken felül az önkormányzat a jelenlegi kalkulációk szerint további 3 milliárd forinttól esik el az építmény-, a telek- és az idegenforgalmi adó csökkenése, az önkormányzati üdülők bérbeadásából, a helyiség és a piaci bérleti díjakból, valamint a közterület foglalásból származó díjak és a központi támogatások visszaesése miatt. A pénzügyi helyzetet tovább rontja, hogy a bevételkieséssel párhuzamosan folyamatosan nőnek a kiadások a szociális ellátás terén. Erzsébetváros se látja még a jövő évi iparűzési adóból származó visszaesés mértékét, úgy vélik, ehhez az áprilisban befolyó pénzek adhatnak támpontot, de így is nagyon sok a bizonytalanság. A kerület vezetése mindenesetre abban bízik, hogy nyáron már korlátozások nélkül működhetnek a vállalkozások. A többi adónemből azonban már naprakész adatokkal rendelkeznek. Építményadóból a tervezett 1,75 milliárd helyett 1,187 milliárd folyhat be, telekadóból 12 millió helyett 9 millió, idegenforgalmi adóból a költségvetésbe tervezett 1 milliárd helyett 270 millió, míg a 110 milliós gépjárműadót elviszi a kormány.