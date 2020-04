Németországban bevezethetik az otthoni munkavégzés jogát

Aki tud és akar is otthonról dolgozni, annak bármilyen munkakörben biztosítani kell a lehetőséget - erről szól a német kormány új javaslata.

Bevezethetik Németországban az otthoni munkavégzés jogát, a szövetségi munkaügyi és szociális minisztériumban már dolgoznak a törvényjavaslaton - mondta a tárca vezetője egy vasárnapi lapinterjúban. A jogszabálytervezet ősszel kerül a kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül - mondta Hubertus Heil a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban.



Valamennyi munkakörben meg lehet majd követelni az otthoni munkavégzés (homeoffice) lehetőségét, amelyben nincs feltétlenül szükség személyes megjelenésre a vállalat telephelyén. A munkavállaló szabadon eldöntheti majd, hogy állandóan, vagy bizonyos napokon dolgozik otthonról.

Ugyanakkor méltányos, "fair szabályokkal megakadályozzuk, hogy az otthonról végzett munka túlságosan belefolyjon a magánéletbe" - mondta a szociáldemokrata (SPD) politikus, kiemelve, hogy "a home office-ban is lejár a munkaidő, méghozzá nem este tízkor". A koronavírus-járvány kezdete óta az első óvatos becslések szerint 12 százalékról 25 százalékra emelkedett az otthonról dolgozó alkalmazottak aránya, ami azt jelenti, hogy nyolcmillióan végzik el a munkájukat hazulról. El kell érni, hogy ezt a járvány után is megtehessék - mondta Hubertus Heil. A Bild am Sonntag összeállítása szerint az érvényes munkaügyi szabályok szerint az otthoni munkavégzés csak a munkaadó és az alkalmazott külön megállapodásával lehetséges. A munkahelyi balesetekre vonatkozó biztosítás a homeoffice-ra nem érvényes, így nem számíthat kártérítésre az otthon dolgozó alkalmazott, ha a munkaidő alatt balesetet szenved a lakásában - írja az MTI.