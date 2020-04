Szabad szemmel: Brüsszelben most a bunkermentalitás járja

Május 4-től továbbra is csak indokolt esetben lehet elhagyni a lakókörzetet, engedélyezett lesz a nem együtt élő családtagok találkozása, de továbbra is tilos a közösségi gyülekezés.

Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot Giuseppe Conte kormányfő vasárnap esti sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy nagyon hosszú és nehéz időszak következik, melyben a gazdasági újraindulást a "járvánnyal való együttéléssel" kell egyeztetni. Május 4-től továbbra is csak indokolt esetben lehet elhagyni a lakókörzetet, engedélyezett lesz a nem együtt élő családtagok találkozása, de továbbra is tilos a közösségi gyülekezés. Engedélyezik a profi sportolók egyéni edzését, valamint a temetéseket, legfeljebb tizenöt résztvevővel. Újraindul a kézműves ágazat és az építőipar. Május 18-től indul újra a kereskedelem, megnyitják a múzeumokat, könyvtárakat, valamint újraindulhatnak a professzionális csapatsport edzései. Június 1-jétől nyitják újra a presszókat, éttermeket, fodrászatokat, kozmetikai szalonokat. Nagyon óvatosan kell oldanunk az óvintézkedéseket, tudva, hogy akármikor ismét felfelé ívelhet a járványgörbe - jelentette ki Giuseppe Conte.