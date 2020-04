Lezajlott az első beteg vérplazma-terápiája

A posták működési rendje hasonló az üzletekéhez, azaz egyszerre több ember is jelen van az ügyféltérben, ezért különösen fontos a védekezés minden formája – hangsúlyozzák.

A Magyar Posta a fővárosi postákon is javasoljak az arcot takaró maszk (sál, kendő) használatát, hasonlóan, mint az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Közleményükben felidézik: a hétfőtől érvényes fővárosi rendelet a kereskedelmi egységekre és a városban közlekedő tömegközlekedési járművekre érvényes, a postákra, mint közszolgáltatást ellátó szolgáltató helyekre nem vonatkozik. Ennek ellenére a Magyar Posta kéri a fővárosiakat, hogy használjanak védőfelszerelést akkor is, ha a postára mennek, ezzel a saját és a postai munkatársak egészségét is védik, a mindenütt jelenlévő fertőzésveszély kockázatát csökkentik. „A posták működési rendje hasonló az üzletekéhez, azaz egyszerre több ember is jelen van az ügyféltérben, ezért különösen fontos a védekezés minden formája” – hangsúlyozzák. „A Magyar Posta a veszélyhelyzet kihirdetése óta több intézkedést is tett, hogy a fertőzésveszély kockázatát mérsékelje. Ezért folyamatosan biztosít védőfelszerelést a postai munkatársaknak, korlátozta az egyszerre az ügyféltérben tartózkodók számát, és a nyitott pultos postákra leheletfogó műanyag paravánokat szerelt. A vállalat javasolja hogy mindazon településen, ahol a helyi önkormányzat a fertőzés további terjedése miatt kötelezővé tette a maszk vagy az arcot eltakaró kendő, sál használatát a kereskedelmi egységekben és tömegközlekedési eszközökön, az előírást a posták felkeresésekor is vegyék figyelembe” – teszik hozzá.