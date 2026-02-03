A bíróság korábban kimondta, hogy versenyeztetés nélkül erre nem kerülhet sor.
A független országgyűlési képviselő ígéri, hogy 2025-ben is folytatja a korrupciós esetek a bemutatását, hacsak a Fidesz le nem áll a lopással, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnök is leállt a szilveszter éjféli beszédekkel.
Sebián-Petrovszki Lászlót rágalmazással vádolta meg a fideszes publicista felesége, mert a rá nézve terhelő szerződéseket kiperelte és nyilvánosságra hozta.
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának nem ez az első vesztes pere.
Felhúzta magát egy cikken, amely leírta a valóságot, és jogi eljárást indított. Elbukott.
A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntartani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradásokat nehezebb megtartani - tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat.
A jelenlegi donorszám nem elegendő a drasztikusan növekvő igények kielégítéséhez.
A kutatók azon dolgoznak, hogy rutineljárássá tegyék a plazmaterápiát és vércsoporttól független készítményként is lehessen alkalmazni.
Enyhébb tünetek esetén lehet hatásos egy új tanulmány szerint.
Sokan vannak olyanok, akik nagyon magas antitestszintet produkálnak, de most is előfordul, hogy a betegségen átesett szervezet egyáltalán nem termel antitesteteket – mondta az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.
Gyógyult, legalább három hete tünetmentes emberek jelentkezését kéri a vérellátó szolgálat.
A súlyos állapotú koronavírusos betegen a leghatékonyabban a vérplazma-terápia segít, azt pedig minden, a betegségből kilábaló fertőzött adhat.
Az ellenanyagot sűrített formában tartalmazó készítmény bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas.
Az eddigi eredmények nem meggyőzőek, bizonyító erejük alacsony – mondta az Egészségügyi Világszervezet egyik szakértője.
Folyamatosan gyűjtik a donoroktól a vérplazmát, és elkezdődött az ipari frakcionált immunglobulin, azaz ellenanyag-gyűjtés is.
Még állapotának súlyosbodása előtt megkapta a kezelést a cisztás fibrózisban szenvedő fiatal férfi.
A Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója közölte: valószínűleg genetikai tényezők is szerepet játszanak a betegség lefolyásában.
A 75 éves férfi állapota stabil.
A legfőbb ügyész feljelentésként értékelte, hogy Vadai Ágnes az Országos Vérellátó Szolgálat szerződéséről kérdezett.
A másik beteg néhány napja kapott plazmaterápiát, neki stabilizálódott és javul az állapota.
Georgiában javult annak a koronavírussal fertőzött betegnek az állapota, akit először kezeltek gyógyult emberből vett mintával. Lengyelországban egy kismamán segített a kezelés. A magyarországi öt betegből ketten már fel is tudtak kelni az ágyból.
Akár ezres nagyságrendben is szükség lehet donorokra.
Ő az első koronavírusos beteg, akit már felgyógyult betegek vérplazmájával kezeltek.
A passzív immunizálás módszerével, amelyet most végeznek itthon először, felgyógyult emberek ellenanyagait használják fel a betegség leküzdésére.
Tíz súlyos állapotban lévő beteget mentett meg gyógyult emberek vérében lévő antitestek egyetlen adagja. Dél-koreai kutatók is biztató eredményekről számoltak be.