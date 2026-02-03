Hadházy Ákos: Közérdekű adatok is bizonyítékul szolgálnak Bayer Zsolt feleségének vérplazma-bizniszére

A független országgyűlési képviselő ígéri, hogy 2025-ben is folytatja a korrupciós esetek a bemutatását, hacsak a Fidesz le nem áll a lopással, ahogy Sulyok Tamás köztársasági elnök is leállt a szilveszter éjféli beszédekkel.