Ittasan fának csapódott autójával egy pápai nő

Az egész országot bejárták.

Huszonkét rendbeli bűncselekménnyel gyanúsít az Esztergomi Rendőrkapitányság egy 41 éves nőt, aki álnéven jelentkezett be szállodákba, majd onnan fizetés nélkül távozott - írja a police.hu . Valótlan adatokkal jelentkezett be szállodákba országszerte a 41 éves S. Dóra. A nő fiával együtt jelent meg a hotelekben, ahol álnéven bejelentkezett, majd fizetés nélkül távozott onnan. Előfordult, hogy a recepción dolgozóknak feltűnt az adatok valótlansága és fizetésre szólították fel a nőt, de ennek nem tett eleget. Az esetek többségében eltöltött pár napot a szállodában, majd fizetés nélkül távozott. Az egész ország területéről több hasonló bűncselekményről érkezett bejelentés, köztük egy esztergomi szállodából is, ahol a nő gyermekével kilenc napot töltött el, majd elhagyta a hotelt anélkül, hogy a számlát kiegyenlítette volna. Az esztergomi nyomozók 2019. december 2-án hallgatták ki gyanúsítottként S. Dórát. A budapesti nő ellen tíz rendbeli csalás bűntett, két rendbeli csalás bűntett kísérlet és tíz rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult büntetőeljárás. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben a rendőrség befejezte a nyomozást, az iratokat vádemelési javaslattal elküldte az Esztergomi Járási Ügyészségnek.