Tizenkét tonna élelmiszert oszt szét az MSZP rászorulóknak május 1-jére és Anyák napjára

A kormánypárti képviselők a jelek szerint saját szabályaikat is megszegték hétfőn.

Népes hallgatóság tapsolt Orbán Viktor ellenzéki képviselők kérdéseire adott válaszainak hétfőn az Országgyűlésben, az élő közvetítés szerint a Fidesz és a KDNP képviselői szinte teljes létszámban hallgatták végig az azonnali kérdések és válaszok óráját. Mivel a miniszterelnöknek csak minden negyedik alkalommal kell az őt kérdezők számára személyesen is rendelkezésre állni, ezek az ülésnapok mindig kiemelt figyelmet kapnak. Csakhogy a koronavírus miatt a jelek szerint a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja saját belső járványvédelmi szabályaikat is megszegték. A Népszava információi szerint a járványhelyzet óta ugyanis kifejezetten tiltott a kormánypárti képviselőknek „csak úgy” részt venni a parlament ülésein, ha éppen nincs szavazás, nem intéznek interpellációt, kérdést valamelyik kormánytaghoz, vagy egy törvényjavaslat vitájában nem kell felszólalniuk. Szintén járványvédelmi okokból sem a rendszeres frakcióülések is elmaradnak már hetek óta. Most viszont tele voltak a kormánypárti padsorok, pedig ezt semmi nem indokolta, hétfőn egyetlen szavazás sem volt. Az egyetlen ok csakis az lehetett, hogy az érintettek kötelezőnek érezték meghallgatni a miniszterelnököt. A Népszava az ügyben megkereste Havasi Bertalant, Orbán Viktor sajtófőnökét, válaszát természetesen közölni fogjuk.