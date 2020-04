Van amiből sohasem elég! Na, vajon mire költ napi 205 milliót a kormány?

A Pesti úti és a Rózsa utcai idősotthonok után az elitnek számító Kamaraerdei intézményben is pozitív lett néhány lakó és dolgozó tesztje.

A fővárosi önkormányzat a múlt héten bejelentette, hogy 10 ezer PCR típusú koronavírus tesztet végez el a fővárosi cégeknél és intézményekben. A tesztelésnek ugyanis kiemelt szerepe van a betegség terjedésének lassításában. A szűrést a fővárosi idősotthonokban kezdték, mivel a nemzetközi és a hazai tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy ezek az intézmények a legveszélyeztetettebbek a koronavírus járvány által. A tesztelésbe bevont otthonok közül a Kamaraerdei idősotthonban több bentlakó és dolgozó gyorstesztje is pozitív lett – tudta meg a Népszava. A lakókat elkülönítették, a dolgozókat hazaküldték. A második körben levett orr és garatváladékból végzett PCR-teszt már csak egy lakónál mutatta ki a vírust. A gyorstesztes előszűrés egyébként a három telephelyen működő kamaraerdei otthon központi intézményében mutatott többszörös pozitív eredményt. Az intézmény igazgatója mindezt jelentette az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzatnak. Szabóné Varga Valéria, a három telephelyen 652 idős embert ellátó Kamaraerdei Úti Idősek Otthona intézményvezetője korábban azt mondta lapunknak, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindenki biztonságban tudja idős rokonát náluk. Az igazgató szerint az idősellátásban évek óta megfeszített erővel dolgozók minden előírást és utasítást és a minisztérium ajánlásait is maradéktalanul betartják. Az intézmény rendelkezik pandémiás tervvel és izolációs protokollal is. Akkor azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben nagy számban érkeztek vissza lakók kórházi kezelésből, a visszatérőket 14 napra elkülönítik egy erre kialakított részlegen, illetve izolációs szobákban. Védőfelszerelésből rendelkeztek kellő mennyiséggel, de nagyon várták a főpolgármester által ígért gyorsteszteket. A 7,5 hektáros parkban lévő idősotthon egyébként az önkormányzati otthonok elit intézményei közé tartozik. A központi telephelyen három épületben folyik az idősek ellátása. A C emelt szintű épületben egy és kétágyas fürdőszobás lakrészeket alakítottak ki. Az A épületben 4 szinten, kétágyas, erkélyes, mosdóval felszerelt szobák vannak, a vizesblokkok szintenként a folyosók végén helyezkednek el. Minden emeleten teakonyha, a földszinten 20.000 kötetes könyvtár. A legrégebbi B lakóépületben 4 ágyas mosdós szobák, vizesblokkok itt is a folyosókon. A kamaraerdei otthonban egyébként éppen ma kezdték meg a Müller Cecília országos tisztifőorvos által elrendelt fertőtlenítő takarítást. A fővárosi intézmény bekerült az Operatív Törzs által kiválasztott 20 idősotthon közé. Mint ismeretes, elsőként a Pesti úti otthonban végzett teljes körű fertőtlenítést honvédség vegyvédelmi zászlóalja. A Müller Cecília országos tisztifőorvos által járványgócpontnak minősített intézmény 544 lakója közül összesen 287 gondozott, míg a 163 dolgozóból 22 fertőződött meg koronavírussal, közülük 29 idős ember meghalt. Nagyon sok koronavírus fertőzöttet találtak a Vázsonyi Vilmos Idősek otthonának Rózsa utcai telephelyén is, ahol 94 lakóból 60 tesztje lett pozitív.