Kövér László: karanténidőszakban még a sok ápolt közé is jó bejárni a Parlamentbe

„Ócskának” nevezte az ellenzék parlamenti képviselőket Kövér László, a mostani néppárti szereplőket “kisstílűeknek”, súlytalanoknak tartja, Szabó Tímeára pedig “szánalommal tekint”. Az Országgyűlés elnöke mindezt a vasárnap esti Bayer Show-ban fejtette ki, a beszélgetést pedig az ATV híroldala szemlézte. A műsorvezető, Bayer Zsolt kérdésre Kövér ugyanakkor megjegyezte,

a karanténidőszak rá is hatott: soha nem gondolta volna az elmúlt egy-két év tapasztalatai alapján, hogy hétfőn reggel úgy fog kelni, “de jó hogy bemehetek a Házba a sok ápolt közé”.

Kövér László ezután bocsánatot is kért, mondván, “természetesen ez nem vonatkozik mindenkire”, de biztos mindenki érti, “mit akart ezzel kifejezni”.

Hogy ha már a házelnök említette az “ápoltakat”, rá is kanyarodnak erre a témakörre. Felidézte Bibó István mondatát, miszerint “demokrata az, aki nem fél”. Mindez annak kapcsán jutott Bayer Zsolt eszébe, hogy “ez a mi ellenzékünk reggeltől estig retteg”, mégpedig valami olyasmitől, ami nem létezik, “magyarán a kormány fasizmusától és nácizmusától rettegnek”. Rettegésükben pedig hihetetlen agresszívvá válnak, félnek, és ha Bibónak igaza van, ők nem lehetnek demokraták - vezette fel Bayer a kérdését.

Kövér László erre azt mondta, bár ez eddig neki sose jutott eszébe, teljesen logikus okfejtés, mert úgy csinálnak, mintha félnének. De szerinte, amit az ellenzék hétről hétre előad a parlamentben az inkább színjáték, ”mimikri, ócska rosszízű tragikomédia”, ami nem is 2010 óta zajlik, hanem azóta, hogy jobboldali, jobbközép kormányt választottak Magyarországon harminc évvel ezelőtt.

Kövér szerint ez egy ”világszintet elérő hisztériakeltés”, és megvan ennek ”az itthoni ócska ellenzéknek a maga hálózata, pontosabban megvan az a hálózat, aminek ez a magyarországi ócska ellenzék a része”.

"Tényleg elkövetkezhet a nem várt Armageddon és széteshet az Unió?" - kérdezte Bayer. “De miért tekintjük ezt Armageddonnak?” - kérdezett vissza Kövér László, megjegyezve, voltunk már néhány birodalomnak a része, és amikor azok szétestek, “senki sem érezte úgy, hogy valami mély szomorúságot kell, hogy érezzen”. Leszámítva azt a tragikus körülményt, hogy volt egy birodalom, aminek mi úgy váltunk ki az együttműködéséből, hogy menet közben szétdarabolták Magyarországot és a magyar nemzetet - emelte ki Trianont.

“Mivel a legrosszabbon már túl vagyunk, olyan nagyon sok félnivalónk nincs attól, hogy ez az Unió szétessen”

- jelentette ki, elnézést kérve ha ez kicsit cinikusan hangzik is. Azonnal hozzá is tette a félreértések elkerülése végett: ő ennek nem drukkol, mert maga az alapgondolat, a 21. században is aktuális, hogy az európai országoknak, népeknek a saját jól felfogott érdekeik érvényesítése érdekében “meg kéne próbálni a lehető legszélesebb együttműködést kialakítani elsősorban a gazdaságban, de minden más területen is”.

Kövér Lászlónak volt egy szívhez szóló üzenete az ellenzéki képviselőnőknek is:: “én szánalommal tekintek ezekre a képviselőkre, különösen azokra, akiknek a személyi száma 2-vel kezdődik” - utalt a nő képviselőkre a házelnök - ha olyan helyzetbe keverik magukat, mint Szabó Tímea legutóbb. Nincs annál elszomorítóbb, mint amikor egy gyűlölettől eltorzult női arcot lát az ember férfi létére - jelentette ki. Mint mondta, őt komolyan elgondolkodtatta az, hogy vajon nincs-e valaki Szabó Tímea környezetében, aki jóindulatúan barátilag megpróbálja felhívni a figyelmét arra, hogy nem csak a magyar parlamenthez méltatlan az a viselkedés, amit hétről-hétre bemutat, hanem őhozzá mint családanyához “torz módon” nem illeszkedő, amit a dühkitöréseivel produkál a parlamentben.