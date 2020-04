Hat új tünet - és egyre súlyosabbak

Talán a sztrók a legdurvább szimptóma - fiataloknál tapasztalható, előzmények nélkül.

Hat új tünetet vett fel az új koronavírus okozta betegség tünetei közé az amerikai járványügyi központ, a CDC -írja a qubit.hu. Korábban csak a láz, a köhögés és a légszomj szerepelt, most azonban már a fázás, a hidegrázás, az izomfájdalmak, a fejfájás, a torokfájás és az ízlelés-, illetve szaglásvesztés is a vezető tünetek közé került. Emellett a korábbi sima légszomj kategóriát „légszomj vagy légzési nehézségre” pontosította. A CDC-s tünetlista kiterjesztése azért is jelentős, mert az Egyesült Államokban – akárcsak más, tesztszűkében lévő országokban – a jellemző tünetek megjelenéséhez kötik, hogy valakit tesztelnek-e koronavírusra vagy sem. A COVID-19-betegség számos lefolyása ismert: van, aki csak enyhe tüneteket tapasztal, mások súlyosan megbetegszenek, és meghalnak. A fenti tünetek a vírusfertőzés után 2-14 nappal jelentkezhetnek, és a fertőzöttek a tünetek megjelenése előtti napokban hajlamosak a legtöbb embert megfertőzni. Az elmúlt hónapokban egyre több jelentés atipikus vagy csak szórványosan jelentkező tünetekről is: a szaglás és az ízlelés elvesztéséről; emésztőrendszeri tünetekről, például hasmenésről; elszíneződött COVID-lábujjakról. Egyre többet hallani a koronavírusos betegek neurológiai tüneteiről is, harmincas-negyvenes éveikben lévő betegeknél pedig több esetben alakult ki sztrók, ami a COVID-lábujjakhoz hasonlóan arra utal, hogy a betegség vérrögképződési zavarokkal is járhat. A New York-i Mount Sinaiban dolgozó idegsebész, Thomas Oxley szerint az elmúlt két héten hétszeresére nőtt a sztrókkal jelentkező fiatal betegek száma, többségüknek sosem volt hasonló panasza, és kezdetben enyhe tünetekkel vagy tünetek nélkül látszott átvészelni a COVID-19-et.