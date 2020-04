Közmunkára szólhat Orbán Viktor mindenkinek szóló állásajánlata

Eddig képzetlen emberekenek, segély helyett kínált az állam közmunkát, most állásukat vesztett képzett középosztálybelieknek javasolhatják ugyanezt.

Valamilyen közmunkaszerű program indulhat Magyarországon, a járvány következtében egyre növekvő munkanélküliség kezelésére – írta Orbán Viktor hétfői bejelentése nyomán a hvg.hu . A miniszterelnök szerint „mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól”. A portál összeállítása szerint azonban hiába pörgetnék fel újra a közmunkaprogramot, az sokkal nehezebben menne, mint 2010 után. A hvg.hu emlékeztetett arra, hogy közmunkások száma a koronavírus okozta válság előtti utolsó hónapokban 105 ezer fő volt, 115 ezer ember pedig magyar cégek külföldi telephelyein dolgozott. Ugyanakkor a közmunkát az elmúlt években elkezdték leépíteni: a csúcspontján, 2016 júniusában 218 200 közmunkás volt az országban. Közülük csupán 24 400-an dolgoztak piaci vállalkozásoknál, a többieket az önkormányzatok vagy önkormányzati, esetleg állami cégek látták el munkával. – A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint márciusban 17 ezer fővel nőtt meg a regisztrált munkanélküliek száma, de áprilisban valószínűleg sokkal több elbocsátás volt, mint a válság első néhány hetében. Akár 50-60 ezerrel nőhetett az elmúlt hetekben az állásukat elvesztők száma, ezzel pedig már 300 ezer fölé kerülhetett az álláskeresők létszáma. A közmunkát viszont arra a célra találták ki, hogy a segélyt felváltsák valamivel, leginkább szegény, képzettséggel nem rendelkező embereket vezényeltek ki dolgozni, akik enélkül semmilyen juttatásban nem részesültek volna. Most viszont képzett középosztálybeliek tömegei is elveszthetik az állásukat, ők nem a segély, hanem munka helyett kapnák meg a közmunkát. Ráadásul a korábban a munkaerőhiány enyhítésére tervezett szociális-szövetkezetek megszűntek, és a nyugdíjas-szövetkezetek sem váltak be. Azzal, hogy járulékmentességet adtak minden nyugdíj mellett dolgozónak, gyakorlatilag kicsinálták a rendszert – olvasható a hvg-n.