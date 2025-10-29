Hadházy Ákos: Én szégyelltem magam Bede helyett is, amikor egyszer csak megjelent

– Mindenki nagyon kedves volt velem. A politika pedig nem került szóba, nem beszéltünk róla, hogy miért vagyok itt, aminek külön örültem – mondta a Népszavának Hadházy Ákos, hogyan telt a napja a szekszárdi Kolping Iskola kertészetében. Ezt egyetlen kellemetlen intermezzo szakította félbe.