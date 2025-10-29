„Amikor sötétedik, az egész falu elindul az erdőbe...”
Mészáros Dávid az Orbán-kormány Sopronbánfalván tartott februári kormányülésére személyesen ment el, ezzel a bíróság szerint visszaélt a gyülekezési joggal. Az ellenzéki párt tagja fellebbez.
A volt Quaestor-vezér ellen két eljárás indult, a lényegesen súlyosabb megítélésű, mintegy 77 milliárdos kárt okozó sikkasztási bűncselekmény ügyében még hosszú hónapokig tart a tárgyalás.
Újabb tízezerrel kevesebb közfoglalkoztatott lesz jövőre. A leépítés most szeptemberben elindul, a belügyi tárca mégis változatlan feltételekről ír.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbítana.
Hát, ha ezt adták ki, ezt kell csinálni – mondja az egyik közmunkás a felvételen.
Az ellenzéki politikus folytatta a koronavírus-járvány alatti lezárások idején szervezett dudáló tüntetés miatt rá kiszabott közmunkát, és meglátta a spenótföld és a belpolitika között.
A választások előtti pénzosztás lassan mindenkit utolér.
Mára szinte feleslegessé vált, a Belügyminisztérium mégsem akarja kivezetni azt a szabályt, amely alapján a munkáltatók előre megmondhatják, hogy hány közmunkást akarnak alkalmi- vagy idénymunkában foglalkoztatni – tudta meg lapunk.
Csúcsra járatja a klientúraépítést a NER: sokan félelemből szavazhatnak a kormánypártokra, hiszen ha nincs ez a kevéske pénz sem, akkor oda a megélhetés és a falu fejlődése.
Egy korábbi uniós kutatás szerint a magyar LMBTI-válaszadók 11 százalékát érte fizikai bántalmazás és 53 százalékukat zaklatták személyesen, rendőrséghez azonban mindössze 5 százalékuk fordult.
Így dolgozza le pénzbüntetését, amit a tavalyi dudálós tüntetések egyikén gyűjtött be.
– Mindenki nagyon kedves volt velem. A politika pedig nem került szóba, nem beszéltünk róla, hogy miért vagyok itt, aminek külön örültem – mondta a Népszavának Hadházy Ákos, hogyan telt a napja a szekszárdi Kolping Iskola kertészetében. Ezt egyetlen kellemetlen intermezzo szakította félbe.
Bodó Sándor szerint minden munkahelyet sikeresen megvédtek, ebből az következik, hogy csak 166 ezer állás volt veszélyben.
Oktatási reformot, digitális fordulatot az egészségügy fejlesztését javasolják a közgazdászok a kormánynak. Nem kéne erőltetni a régi módszereket.
A kormány egy rendelettel meghosszabbította a tízéves határt, amin belül közfoglalkoztatott lehet valaki, de az engedmény csak a veszélyhelyzet végéig szól.
A közmunkaprogramra költött százmilliárdok elherdált pénznek tűnnek – mondja Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke.
A kormány négy év után március 1-től minimálisan megemeli a közmunkásbéreket, de úgy, hogy még az inflációt sem pótolja a többletpénz. Az új összegeket tartalmazó kormányrendelet pénteken este jelent meg, bár a 4 százalékos emelés hírét már január végén bejelentette Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.
A települések egyharmadában élőket hosszú távon is csak a közfoglalkoztatás menti meg az éhezéstől – derült ki Kóti Tibor, a Debreceni Egyetem kutatójának értékeléséből.
A kötelező sorkatonai szolgálat javít a munkanélküliség gyászos mutatóin - így okoskodik a jordán kormány.
Hétpontos csomagot ajánlanak Karácsony Gergelyék a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe kerül családoknak.
A vádirat szerint a két férfi rendszeresen jelentetett meg nem ellenőrzött forrásból származó írásokat jövedelemszerzés érdekében.
Sokan szégyellik a közmunkát, ezért inkább kivárják, míg újra beindul a termelés. Ráadásul a három hónapra járó munkanélküli-járadék jóval magasabb, mint a közmunkásbér.
Vegyes a fogadtatása annak a kormánydöntésnek, ami szerint a járvány okozta gazdasági krízis miatt akár 200 ezer közfoglalkoztatottnak is munkát ad az állam a mostani kevesebb, mint százezer helyett. Az ország északkeleti területein megmentőként tekintenek az egyelőre novemberig szóló megoldásra, másfelé a falvakban, és főleg a fővárosi kerületekben viszont nem tudnak majd munkát adni a piacról kikerült embereknek.
A fővárost „a legfertőzöttebb megapolisznak” nevező Orbán Viktor a munkanélkülieknek is üzent: szívesen látják őket a közmunka világában, vagy a hadseregben.
Elérhetetlenné tették, hány munkanélküli maradt ellátás nélkül és azt sem tudni, milyen állást kínál majd az állam a most elküldött dolgozóknak.
Hirtelen jött egy meghívó hétpárti egyeztetésre, senki nem tudja, mit akar a kabinet, miután a pártok állami támogatásának felét már elvonta.
Eddig képzetlen emberekenek, segély helyett kínált az állam közmunkát, most állásukat vesztett képzett középosztálybelieknek javasolhatják ugyanezt.